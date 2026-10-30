Китай готує заборону частини функцій у нових автомобілях: під обмеження потрапили навіть дорогі опції

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) представило проєкт нових правил для автомобільної промисловості. Документ передбачає обмеження низки технологічних рішень, які останніми роками стали особливо популярними серед виробників електромобілів. Йдеться про складні дисплеї, сенсорне керування, сидіння з режимом «нульової гравітації» та навіть голосові команди. Головна мета змін — зменшити кількість потенційно небезпечних функцій і змусити виробників ретельніше перевіряти свої розробки перед запуском у серійне виробництво.

Нові вимоги стали продовженням рішення Китаю обмежити використання повністю прихованих дверних ручок. Такі механізми набули популярності завдяки футуристичному дизайну, але викликали запитання щодо безпеки після аварій або знеструмлення автомобіля. Тепер регулятори звернули увагу й на інші технології, які можуть ускладнювати керування машиною або створювати ризики для пасажирів.

Які функції автомобілів можуть заборонити

Одним із найпомітніших пунктів документа стала пропозиція заборонити складні та гнучкі дисплеї в автомобілях. Водночас звичайні великі екрани не планують забороняти повністю. Виробників хочуть зобов’язати перевіряти, наскільки мультимедійні системи, додаткові дисплеї та проєкційні екрани HUD відволікають водія, як поводяться під час зіткнень і чи залишаються надійними за екстремальних температур.

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Окремі зміни стосуються фізичних кнопок. Регулятори пропонують вимагати, щоб важливі для безпеки функції, зокрема керування фарами, склоочисниками та обігрівом скла, мали фізичні органи керування навіть за наявності сенсорного інтерфейсу. Фактично це може змусити деяких автовиробників повернути традиційні кнопки в салони, де більшість налаштувань сьогодні доступна лише через центральний дисплей.

Під обмеження можуть потрапити й так звані сидіння «нульової гравітації», які дозволяють пасажирам майже повністю відкинути спинку та підняти ноги. Такі крісла часто встановлюють у дорогих китайських електромобілях, позиціонуючи їх як альтернативу бізнес-класу в літаку. Нові правила передбачають блокування сильно відкинутих положень, обертання сидінь і трансформації крісел у ліжко під час руху. При цьому користуватися відповідними функціями на стоянці не заборонятимуть.

Ще одна вимога стосується голосового керування. Пасажири не повинні мати можливості безпосередньо активувати критично важливі функції автомобіля голосовими командами під час руху. Серед них — керування освітленням, склоочисниками, дверима та капотом. Це має знизити ризик випадкового виконання небезпечної команди через помилку розпізнавання мовлення.

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Коли нові правила набудуть чинності

Проєкт документа оприлюднили 10 жовтня 2026 року, а громадське обговорення триватиме до 10 листопада. Якщо запропоновані положення затвердять, з 1 січня 2027 року виробники нових моделей повинні будуть подавати додаткові технічні дані та результати випробувань під час отримання дозволу на продаж автомобілів. Для вже схвалених моделей термін подання відповідної документації встановлено до 1 липня 2027 року.

Влада також хоче посилити перевірку надійності автомобілів. Зокрема, передбачені випробування з пробігом щонайменше 30 тисяч кілометрів і перевірка роботи техніки в різних кліматичних умовах протягом року. Якщо виробник не підтвердить безпечність нових рішень, модель можуть не допустити до продажу, а автомобілі з невирішеними небезпечними дефектами — зняти з виробництва або відкликати.

Для українських автомобілістів ці зміни також можуть бути цікавими, адже значна частина китайських електромобілів потрапляє на наш ринок через незалежних імпортерів. Якщо нові вимоги затвердять, вони можуть вплинути на конструкцію наступних поколінь автомобілів, призначених для китайського ринку. Водночас нинішній проєкт не передбачає автоматичної заборони експлуатації вже придбаних машин в Україні.