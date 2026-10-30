Китай готовит запрет на часть функций в новых автомобилях: под ограничения попали даже дорогие опции

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) представило проект новых правил для автомобильной промышленности. Документ предусматривает ограничение ряда технологических решений, которые в последние годы стали особенно популярными среди производителей электромобилей. Речь идет о сложных дисплеях, сенсорном управлении, сиденьях с режимом «нулевой гравитации» и даже голосовых командах. Главная цель изменений — сократить количество потенциально опасных функций и заставить производителей тщательнее проверять свои разработки перед запуском в серийное производство.

Новые требования стали продолжением решения Китая об ограничении использования полностью скрытых дверных ручек. Такие механизмы приобрели популярность благодаря футуристическому дизайну, но вызвали вопросы относительно безопасности после аварий или отключения электропитания автомобиля. Теперь регулирующие органы обратили внимание и на другие технологии, которые могут затруднять управление автомобилем или создавать риски для пассажиров.

Какие функции автомобилей могут запретить

Одним из наиболее заметных пунктов документа стало предложение запретить складные и гибкие дисплеи в автомобилях. При этом обычные большие экраны полностью запрещать не планируется. Производителей хотят обязать проверять, насколько мультимедийные системы, дополнительные дисплеи и проекционные экраны HUD отвлекают водителя, как они ведут себя при столкновениях и остаются ли надежными при экстремальных температурах.

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Некоторые изменения касаются физических кнопок. Регулирующие органы предлагают ввести требование, чтобы важные для безопасности функции, в частности управление фарами, стеклоочистителями и подогревом стекол, имели физические органы управления даже при наличии сенсорного интерфейса. Фактически это может заставить некоторых автопроизводителей вернуть традиционные кнопки в салоны, где большинство настроек сегодня доступно только через центральный дисплей.

Под ограничения могут попасть и так называемые сиденья «нулевой гравитации», которые позволяют пассажирам почти полностью откинуть спинку и поднять ноги. Такие кресла часто устанавливают в дорогих китайских электромобилях, позиционируя их как альтернативу бизнес-классу в самолете. Новые правила предусматривают блокировку сильно откинутых положений, вращения сидений и трансформации кресел в кровать во время движения. При этом пользоваться соответствующими функциями на стоянке запрещать не будут.

Еще одно требование касается голосового управления. Пассажиры не должны иметь возможности напрямую активировать критически важные функции автомобиля с помощью голосовых команд во время движения. Среди них — управление освещением, стеклоочистителями, дверями и капотом. Это должно снизить риск случайного выполнения опасной команды из-за ошибки распознавания речи.

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Когда новые правила вступят в силу

Проект документа был обнародован 10 октября 2026 года, а общественное обсуждение продлится до 10 ноября. Если предложенные положения будут утверждены, с 1 января 2027 года производители новых моделей должны будут предоставлять дополнительные технические данные и результаты испытаний при получении разрешения на продажу автомобилей. Для уже одобренных моделей срок представления соответствующей документации установлен до 1 июля 2027 года.

Власти также намерены ужесточить проверку надежности автомобилей. В частности, предусмотрены испытания с пробегом не менее 30 тысяч километров и проверка работы техники в различных климатических условиях в течение года. Если производитель не подтвердит безопасность новых решений, модель могут не допустить к продаже, а автомобили с неустраненными опасными дефектами — снять с производства или отозвать.

Для украинских автомобилистов эти изменения также могут оказаться интересными, ведь значительная часть китайских электромобилей поступает на наш рынок через независимых импортеров. Если новые требования будут утверждены, они могут повлиять на конструкцию следующих поколений автомобилей, предназначенных для китайского рынка. В то же время нынешний проект не предусматривает автоматического запрета на эксплуатацию уже приобретенных в Украине автомобилей.