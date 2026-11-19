Международный спортивный вещатель Setanta Sports внедрил новую технологическую платформу TITAN Live от французской компании Ateme для обработки прямых онлайн-трансляций. Решение предназначено для повышения качества видео, сокращения задержек и обеспечения более стабильной работы стримингового сервиса во время крупных спортивных событий. О завершении интеграции 17 ноября 2026 года сообщила компания Ateme.

Обновление касается технической инфраструктуры Setanta Sports, которая обеспечивает доставку видео через Интернет на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Платформа TITAN Live будет осуществлять транскодирование — преобразование исходного видеосигнала в несколько потоков с разным разрешением и битрейтом. Это необходимо для адаптивного воспроизведения, когда качество изображения автоматически подстраивается под скорость интернет-соединения пользователя.

Как новая технология повлияет на качество спортивных трансляций

Главным преимуществом TITAN Live является более эффективное сжатие видео без существенной потери качества изображения. Для спортивных трансляций это особенно важно из-за быстрых движений спортсменов, постоянной смены кадров и большого количества мелких деталей. Во время футбольного матча или гонок «Формулы-1» недостаточное качество сжатия может приводить к размытию изображения и появлению цифровых артефактов.

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Новая платформа также направлена на сокращение задержки между событием на стадионе и его отображением на экране. Кроме того, TITAN Live позволяет более эффективно использовать серверные ресурсы, когда Setanta Sports одновременно транслирует несколько спортивных событий. Это имеет значение во время матчей популярных футбольных чемпионатов, которые собирают большую аудиторию.

В то же время компании не сообщили о конкретных результатах модернизации. В частности, неизвестно, на сколько секунд сократится задержка трансляций, увеличится ли максимальный битрейт и появится ли поддержка новых форматов видео. Поэтому говорить о гарантированном улучшении качества для каждого пользователя пока рано.

Что нужно знать украинским подписчикам Setanta Sports

Setanta Sports работает в Украине через собственную стриминговую платформу и телеканалы. Украинским пользователям доступны трансляции Английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги, Формулы-1, UFC, теннисных турниров ATP и WTA, а также других спортивных соревнований. Конкретный перечень событий зависит от телевизионных прав, которые могут различаться в разных странах.

По данным Setanta Sports, вещательная компания ведет свою деятельность в 14 странах на пяти языках. Ее телеканалы транслируются 425 операторами, а потенциальная аудитория насчитывает 93 миллиона зрителей в 23 миллионах домохозяйств.

Обновление видеоплатформы не предполагает обязательной установки нового приложения или замены оборудования пользователей. Компания также не объявляла об изменении стоимости подписки в связи с переходом на TITAN Live.

В то же время в Украине происходят некоторые изменения, связанные с доступом к Setanta Sports через MEGOGO. Украинский медиасервис прекратил продажу комбинированного пакета MEGOPACK N+S, в который входили Netflix и Setanta Sports. С 27 ноября 2026 года действующие подписчики будут автоматически переведены на MEGOPACK, а доступ к партнерским сервисам сохранится до окончания оплаченного периода, но не позднее 31 декабря.

Эти изменения касаются коммерческих условий подписки на MEGOGO и не связаны с технической модернизацией трансляций Setanta Sports.