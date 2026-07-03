Warner Bros. снимет хоррор о Сиреноголовом: над сценарием работает автор «Варвары»

Warner Bros. готовит полнометражный фильм ужасов о Сиреноголовом — одном из самых известных интернет-монстров последних лет. Студия получила права на экранизацию, обойдя в конкурентной борьбе несколько других крупных компаний.

По предварительным данным, сценарий будущего фильма напишут Зак Креггер и Брайан Даффилд. Креггер хорошо известен поклонникам хоррора как режиссёр и сценарист фильмов «Варвара» и «Weapons». Даффилд работал над фильмами «No One Will Save You», «Spontaneous» и «Whalefall». Ожидается, что именно он может стать режиссёром нового фильма.

Кто такой Сиреноголовый

Сиреноголовый — это высокий худой гуманоид с сиренами вместо головы. Персонаж был создан художником Тревором Гендерсоном в 2018 году. После появления в интернете этот образ быстро стал вирусным и обрёл большую армию поклонников.

Вокруг монстра появились короткие видео, фанатские истории, игры и собственная мифология. По описаниям поклонников, Сиреноголовый способен имитировать звуки, голоса людей, сирены и тревожные сигналы. Именно так он якобы заманивает жертв в ловушку.

Популярность персонажа сделала его привлекательным для киноиндустрии. В последние годы студии всё чаще обращают внимание на интернет-хорроры, которые уже имеют узнаваемую аудиторию. Подобные истории могут быстро привлекать внимание зрителей ещё до выхода фильма.

Проект находится на ранней стадии

Пока что фильм о Сиреноголовом находится на начальном этапе разработки. Нет информации об актёрском составе, дате начала съёмок или премьере. Также неизвестно, какой именно будет история: прямой адаптацией популярной интернет-легенды или новой версией мифологии персонажа.

Главный вызов для авторов — превратить узнаваемый образ из сети в полноценный фильм. «Сиреноголовый» хорошо работает в коротких страшных видео и атмосферных историях, но для большого экрана нужен сильный сюжет, напряжение и персонажи, за которыми будет интересно следить.

Участие Креггера и Даффилда делает проект привлекательным для поклонников жанра. Оба уже работали с нестандартным хоррором, поэтому фильм о Сиреноголовом может стать не просто очередной историей о монстре, а попыткой превратить вирусную интернет-легенду в новую кинофраншизу.