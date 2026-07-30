«Слишком дорого, чтобы снимать»: финал «Форсажа» оказался в центре споров о бюджете

Заключительная часть «Форсажа», которую в студии называют Fast Forever, никак не может сдвинуться с места: по данным World of Reel, Universal и команда Вина Дизеля уже несколько месяцев не могут прийти к соглашению по бюджету. Студия требует сократить смету примерно на 140 миллионов долларов по сравнению с суммой, которую запрашивали продюсеры.

«В этом нет особого смысла»

Насколько серьезна ситуация, невольно проговорился Алан Ричсон, звезда сериала «Ричер», который должен появиться в фильме: «Его дорого снимать — слишком дорого, в этом нет особого смысла». Предыдущая часть, «Форсаж 10», по разным оценкам, обошлась примерно в 340 миллионов долларов и не смогла уверенно окупиться в прокате — поэтому осторожность студии вполне понятна.

В то же время Вин Дизель ведет свою собственную игру: три недели назад он опубликовал пост, в котором утверждал, что «Fast Forever» уже снимается. Обозреватели расценивают это как попытку публично оказать давление на Universal и заставить студию согласиться на желаемый бюджет — ведь на самом деле съемки еще не начались.

Проблемы не только с деньгами

Сценарий переписывает уже шестой автор — Майкл Лессли, а возвращение режиссера Луи Летерье ожидается, но официально не подтверждено. Есть и чисто сюжетная проблема: «Форсаж 10» закончился клиффхэнгером ещё в 2023 году, и юный актёр, играющий сына Доминика Торетто, за эти годы заметно повзрослел — сценаристам придётся как-то объяснять временной скачок.

Несмотря ни на что, Universal пока не меняет дату премьеры: 17 марта 2028 года. Впрочем, если бюджетный узел не развяжут в ближайшие месяцы, и она окажется под вопросом — съемки блокбастера такого масштаба занимают как минимум год.

Напомним: пока финал «Форсажа» пробуксовывает, прокат демонстрирует, за что студии готовы платить: ранее мы писали, что «Одиссея» Кристофера Нолана собрала 700 млн долларов за 12 дней, а новый «Человек-паук» ещё до премьеры превысил $120 млн в предпродажах.