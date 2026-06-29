Более 500 фильмов исчезнут с PlayStation: пользователи лишатся доступа даже после покупки

Пользователи PlayStation лишатся доступа к части фильмов и сериалов, которые ранее были приобретены в цифровом формате. Речь идет о контенте Studio Canal, который исчезнет из видеобиблиотек с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщается на официальной странице PlayStation со списком контента, подлежащего удалению. В качестве причины компания указывает лицензионные соглашения. В сообщении прямо указано, что пользователи больше не смогут получить доступ к ранее приобретённому контенту Studio Canal, а сами материалы будут удалены из их видеобиблиотек.

В список вошло 551 фильм и сериал. Среди самых известных названий — «Терминатор 2: Судный день», «Вспомнить всё», «Рэмбо: Первая кровь», «От заката до рассвета», «Апокалипсис сегодня: финальная версия» и другие картины.

Эта ситуация вновь привлекла внимание к проблеме цифровой собственности. Для пользователя покупка фильма в онлайн-магазине часто воспринимается как приобретение навсегда, однако на практике доступ к такому контенту может зависеть от лицензионных соглашений между платформой и правообладателем.

PlayStation прекратила продажу и прокат фильмов и сериалов в PlayStation Store ещё в 2021 году, но ранее приобретённый контент оставался доступным в библиотеках пользователей. Теперь часть этих покупок станет недоступной в связи с истечением срока действия лицензионных соглашений с Studio Canal.

Официальное сообщение PlayStation не содержит информации о компенсации или возврате средств. Поэтому эта история стала очередным напоминанием: цифровой контент не всегда принадлежит покупателю так же, как диск или другой физический носитель.