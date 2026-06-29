Понад 500 фільмів зникнуть з PlayStation: користувачі втратять доступ навіть після покупки

Користувачі PlayStation втратять доступ до частини фільмів і серіалів, які раніше були придбані в цифровому форматі. Йдеться про контент Studio Canal, який зникне з відеобібліотек з 1 вересня 2026 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці PlayStation зі списком контенту, що підпадає під видалення. Причиною компанія називає ліцензійні угоди. У повідомленні прямо зазначено, що користувачі більше не зможуть отримати доступ до раніше придбаного контенту Studio Canal, а самі матеріали будуть видалені з їхніх відеобібліотек.

У списку опинився 551 фільм і серіал. Серед найвідоміших назв — «Термінатор 2: Судний день», «Згадати все», «Рембо: Перша кров», «Від заходу до світанку», «Апокаліпсис сьогодні: фінальна версія» та інші картини.

Ситуація знову привернула увагу до проблеми цифрової власності. Для користувача покупка фільму в онлайн-магазині часто виглядає як придбання назавжди, однак на практиці доступ до такого контенту може залежати від ліцензій між платформою та правовласником.

PlayStation припинила продаж і прокат фільмів та серіалів у PlayStation Store ще у 2021 році, але раніше придбаний контент залишався доступним у бібліотеках користувачів. Тепер частина цих покупок буде недоступною через завершення ліцензійних домовленостей зі Studio Canal.

Офіційне повідомлення PlayStation не містить інформації про компенсації або повернення коштів. Тому ця історія стала черговим нагадуванням: цифровий контент не завжди належить покупцеві так само, як диск або інший фізичний носій.