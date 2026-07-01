Вышел финальный трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала финальный трейлер «Одиссеи» — масштабного эпического фильма Кристофера Нолана, снятого по мотивам одноимённой поэмы Гомера. Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года.

Новый ролик посвящён приближению релиза и фактически дает старт заключительному этапу промокампании. В центре сюжета — Одиссей, царь Итаки, который после окончания Троянской войны пытается вернуться домой. Его путь растягивается на годы и превращается в испытание, в котором герою приходится противостоять гневу богов, опасностям моря и собственной судьбе.

Нолан вновь делает ставку на IMAX

Одной из главных особенностей фильма стала съемка на пленку с использованием новой IMAX-технологии, специально разработанной для этой картины. Для Нолана это продолжение его многолетней приверженности большому формату и классической пленочной съемке.

По данным Shazoo, это первый случай, когда эпос Гомера выйдет на экраны IMAX именно в формате плёночной съёмки. Учитывая масштаб истории, мифологическую основу и географию съёмок, «Одиссея» может стать одним из самых амбициозных фильмов режиссёра.

Звездный актерский состав

Главную роль Одиссея исполнил Мэтт Деймон. Энн Хэтэуэй сыграла Пенелопу, жену героя, которая ждет его возвращения. Том Холланд появится в роли Телемаха, сына Одиссея, а Роберт Паттинсон сыграл Антиноя — одного из женихов Пенелопы.

Также в фильме снялись Зендея, Шарлиз Терон и Люпита Нионго. Зендея сыграла на экране Афину — богиню, которая в мифе играет важную роль в судьбе Одиссея.

Universal настолько уверена в интересе к проекту, что продажу билетов открыли ещё более чем за год до премьеры. Такой шаг лишь подчёркивает статус «Одиссеи» как одного из главных кинособытий 2026 года.