Вийшов фінальний трейлер «Одіссеї» Крістофера Нолана

Universal Pictures опублікувала фінальний трейлер «Одіссеї» — масштабного епічного фільму Крістофера Нолана, знятого за мотивами однойменної поеми Гомера. Прем’єра стрічки запланована на 17 липня 2026 року.

Новий ролик присвячений наближенню релізу та фактично запускає фінальний етап промокампанії. У центрі сюжету — Одіссей, цар Ітаки, який після завершення Троянської війни намагається повернутися додому. Його шлях розтягується на роки й перетворюється на випробування, у якому герою доводиться протистояти гніву богів, небезпекам моря та власній долі.

Нолан знову робить ставку на IMAX

Однією з головних особливостей фільму стала зйомка на плівку з використанням нової IMAX-технології, спеціально розробленої для цієї картини. Для Нолана це продовження його багаторічної прихильності до великого формату та класичної плівкової зйомки.

За даними Shazoo, це перший випадок, коли епос Гомера вийде на IMAX-екранах саме у форматі плівкової зйомки. З огляду на масштаб історії, міфологічну основу та географію зйомок, «Одіссея» може стати одним із найамбітніших фільмів режисера.

Зірковий акторський склад

Головну роль Одіссея виконав Метт Деймон. Енн Гетевей зіграла Пенелопу, дружину героя, яка чекає на його повернення. Том Голланд з’явиться в образі Телемаха, сина Одіссея, а Роберт Паттінсон зіграв Антіноя — одного з женихів Пенелопи.

Також у фільмі знялися Зендея, Шарліз Терон і Люпіта Ніонго. Зендея втілила на екрані Афіну — богиню, яка в міфі відіграє важливу роль у долі Одіссея.

Universal настільки впевнена в інтересі до проєкту, що продаж квитків відкрили ще більш ніж за рік до прем’єри. Такий крок лише підкреслює статус «Одіссеї» як однієї з головних кіноподій 2026 року.