Apple Watch Series 9 отримав новий чіпсет, кращий дисплей та корисні жести

На заході Wonderlust, що проходила у Театрі Стіва Джобса в Купертіно, дебютували новий смарт-годинник Apple Watch Series 9. Оновлення можна назвати мінорним. Головним покращенням є використання процесора наступного покоління S9, який містить 5.6 мільярдів транзисторів та забезпечує до 30% більш високу графічну продуктивність. На практиці це має забезпечити ще більш плавну роботу операційної системи watchOS 10.

Apple також попрацювала над дисплеєм, запас яскравості якого підвищили до 2000 ниток. Це вдвічі більше, ніж Apple Watch Series 8. Мінімальна яскравість нового екрану складає всього 1 нит.

Годинник отримав нове покоління чіпа UWB. Він забезпечить значно швидший і точніший пошук прилеглих об’єктів, від AirTags до AirPods.

Функція DoubleTap для зручного керування

Ключовою софтовою фішкою є жест DoubleTap, покликаний спростити керування годинником однією рукою. Це простий жест постукування великим та вказівним пальців, який буде використовуватися для підтвердження дій на дисплеї. Наприклад, якщо вам хтось зателефонує, достатньо зробити DoubleTap і дзвінок буде прийнято. Він же завершить виклик або, наприклад, працюватиме в Spotify для запуску/зупинення пісні. Жест з’явиться і в інших програмах, як тільки розробники додадуть його підтримку.

Однак є й погані новини: функція закріплена за новим процесором S9, тому вона не буде доступна у моделях попереднього покоління, навіть у торішніх Series 8.

Ціна Apple Watch Series 9

Годинник доступний у п’яти колірних варіантах — до чорного, сріблястого та золотого доданий рожевий та червоний (ProductRed). Вартість Apple Watch 9 у США стартує з 399 $.