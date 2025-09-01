Hardnews

Вийшов Honor Play 70m Plus: доступний смартфон з великим АКБ

GSMinfo01.09.2025
Honor Play 70m Plus

Сімейство смартфонів Honor поповнила недорога модель Play 70m Plus, особливістю якої став ємний акумулятор при порівняно тонкому корпусі. Крім того, новинка цікава підтримкою ШІ-функцій і наявністю захисту від несприятливих умов роботи.

Смартфон оснащений IPS-дисплеєм діагоналлю 6,77 дюйма з роздільною здатністю 1610х720, частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 850 кд/м² і круглим отвором вгорі по центру для 5-мегапіксельної фронтальної камери. Роздільна здатність основної камери становить 50 Мп.
За продуктивність новинки відповідає процесор Snapdragon 6s Gen 3 у поєднанні з конфігурацією пам’яті 12/256 ГБ або 12/512 ГБ. Ємність акумулятора становить 7000 мАг (швидка 45-ватна зарядка), товщина корпусу — 8,24 мм, вага — 207 грамів.

Смартфон захищений від пилу і бризок за стандартом IP65. Серед інших характеристик виробник виділяє стереодинаміки, чіп NFC для безконтактних платежів і виділену кнопку для швидкого доступу до ШІ-функцій.

Ціна смартфона в Китаї становить $224 і $252 за версію з 12/256 ГБ і 12/512 ГБ пам’яті відповідно.

