Вийшов Honor Play 70m Plus: доступний смартфон з великим АКБ

Сімейство смартфонів Honor поповнила недорога модель Play 70m Plus, особливістю якої став ємний акумулятор при порівняно тонкому корпусі. Крім того, новинка цікава підтримкою ШІ-функцій і наявністю захисту від несприятливих умов роботи.

Смартфон оснащений IPS-дисплеєм діагоналлю 6,77 дюйма з роздільною здатністю 1610х720, частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 850 кд/м² і круглим отвором вгорі по центру для 5-мегапіксельної фронтальної камери. Роздільна здатність основної камери становить 50 Мп.

За продуктивність новинки відповідає процесор Snapdragon 6s Gen 3 у поєднанні з конфігурацією пам’яті 12/256 ГБ або 12/512 ГБ. Ємність акумулятора становить 7000 мАг (швидка 45-ватна зарядка), товщина корпусу — 8,24 мм, вага — 207 грамів.

Смартфон захищений від пилу і бризок за стандартом IP65. Серед інших характеристик виробник виділяє стереодинаміки, чіп NFC для безконтактних платежів і виділену кнопку для швидкого доступу до ШІ-функцій.

Ціна смартфона в Китаї становить $224 і $252 за версію з 12/256 ГБ і 12/512 ГБ пам’яті відповідно.