Microsof покращила звук в Windows 11

Компанія Microsoft впровадила в Windows 11 підтримку Bluetooth LE Audio, поліпшивши якість бездротового звуку і зменшивши затримку під час дзвінків і відтворення музики. Оновлення доступне у версії 22H2 і вище. Воно також додає можливість використання більш ефективного кодека LC3 замість застарілого SBC. Він забезпечує надширокосмуговий звук з частотою 32 кГц, помітно підвищуючи чіткість мови і природність звучання.

Технологія особливо корисна для відеодзвінків, чатів і потокової передачі музики. Наприклад, Microsoft Teams вже інтегрувала LE Audio і Spatial Audio, створюючи більш реалістичне сприйняття голосів під час віртуальних зустрічей. Сумісні навушники, такі як Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3, Buds 3 Pro і Sony WF-1000XM6, в парі з ноутбуками на Windows 11 дозволяють відчути переваги нового стандарту.

Головна перевага стандарту LE Audio — висока енергоефективність: протокол споживає менше енергії та забезпечує нижчу затримку при збереженні якості звуку. При цьому не всі ноутбуки та ПК з підтримкою Bluetooth LE здатні працювати з LE Audio, тому користувачам варто перевірити характеристики свого пристрою.