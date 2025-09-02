Характеристики Redmi K90 Pro стали відомі до прем’єри

Інсайдер під ніком Smart Pikachu опублікував частину характеристик смартфона Redmi K90 Pro — майбутнього флагмана бренду, який повинен дебютувати на світовому ринку як POCO F8 Ultra. Якщо вірити джерелу, пристрій зможе похвалитися потужним залізом і ємною АКБ.

Як стверджує інформатор, Redmi K90 Pro буде оснащений акумулятором ємністю 7000 мАг з функцією 100-ватної дротової зарядки, а також дисплеєм з роздільною здатністю 2K. Серед інших особливостей відзначаються поліпшена технологія обробки зображення з усіх камер і якісна аудіосистема.

За чутками, основою апаратної платформи гаджета стане процесор Snapdragon 8 Elite 2, а презентація пристрою відбудеться раніше, ніж очікувалося. Крім того, у звіті згадується 50-мегапіксельний «перископ» — щоправда, цього разу компанія може відмовитися від співпраці з брендом оптики Leica.

Дата прем’єри і ціна смартфона як і раніше не оголошені.