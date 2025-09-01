В Украине исчезнут некоторые оборотные монеты: от каких копеек нужно немедленно избавиться
Украинцам рассказали, когда и где можно обменять устаревшие монеты.
Национальный банк Украины намерен вывести из обращения часть монет, выпущенных более 20 лет назад. В частности, речь идет о копейках до 2003 года выпуска. Таким образом Нацбанк ставит целью оптимизировать номинальный ряд украинской гривны. Однако для украинцев это означает лишь то, что у них осталось совсем немного времени, чтобы обменять устаревшие копейки.
Какие копейки скоро выведут из обращения?
В НБУ рассказали, что постепенному изъятию из обращения подлежат:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Речь идет только о тех монетах, которые были отчеканены до 2003 года. Украинцы смогут обменять эти копейки на более молодые монеты в кратных 10 копейкам суммах.
В какой срок нужно поменять старые копейки?
В Нацбанке украинцам подчеркнули, что обмен устаревших монет будет осуществляться до окончания войны и еще в течение трех месяцев после отмены в стране военного положения. Так что у граждан достаточно времени, чтобы избавиться от неликвидных денег.
Где и как можно будет обменять устаревшие монеты?
Об этом в Национальном банке также оговорились. В частности, украинцам объяснили, что:
- обменять старые копейки на новые можно будет совершенно бесплатно;
- процедуру обмена можно будет осуществить в любом из подразделений Нацбанка, а также в некоторых отдельных банках, полный список которых находится на сайте НБУ.
Зачем Нацбанк выводит из оборота часть копеек?
Мотивация НБУ в вопросе вывода из обращения устаревших монет основывается на нескольких ключевых факторах:
- упрощение наличных расчетов;
- повышение качества денег и их защиты.
В целом же замена старых монет на новые часть комплексного процесса оптимизации номинального ряда монет украинской гривны. Собственно, в Нацбанке уже давно начали выводить из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Однако они не могут просто исчезнуть в мгновение ока, а будут постепенно исчезать из кошельков украинцев, пока их количество естественным путем не уменьшится до минимума.