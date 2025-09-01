В Украине исчезнут некоторые оборотные монеты: от каких копеек нужно немедленно избавиться

Национальный банк Украины намерен вывести из обращения часть монет, выпущенных более 20 лет назад. В частности, речь идет о копейках до 2003 года выпуска. Таким образом Нацбанк ставит целью оптимизировать номинальный ряд украинской гривны. Однако для украинцев это означает лишь то, что у них осталось совсем немного времени, чтобы обменять устаревшие копейки.

Какие копейки скоро выведут из обращения?

В НБУ рассказали, что постепенному изъятию из обращения подлежат:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Речь идет только о тех монетах, которые были отчеканены до 2003 года. Украинцы смогут обменять эти копейки на более молодые монеты в кратных 10 копейкам суммах.

В какой срок нужно поменять старые копейки?

В Нацбанке украинцам подчеркнули, что обмен устаревших монет будет осуществляться до окончания войны и еще в течение трех месяцев после отмены в стране военного положения. Так что у граждан достаточно времени, чтобы избавиться от неликвидных денег.

Где и как можно будет обменять устаревшие монеты?

Об этом в Национальном банке также оговорились. В частности, украинцам объяснили, что:

обменять старые копейки на новые можно будет совершенно бесплатно;

процедуру обмена можно будет осуществить в любом из подразделений Нацбанка, а также в некоторых отдельных банках, полный список которых находится на сайте НБУ.

Зачем Нацбанк выводит из оборота часть копеек?

Мотивация НБУ в вопросе вывода из обращения устаревших монет основывается на нескольких ключевых факторах:

упрощение наличных расчетов;

повышение качества денег и их защиты.

В целом же замена старых монет на новые часть комплексного процесса оптимизации номинального ряда монет украинской гривны. Собственно, в Нацбанке уже давно начали выводить из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Однако они не могут просто исчезнуть в мгновение ока, а будут постепенно исчезать из кошельков украинцев, пока их количество естественным путем не уменьшится до минимума.