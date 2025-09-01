В Україні зникнуть деякі обігові монети: яких копійок потрібно негайно позбутися

Національний банк України збирається вивести з обігу частину монет, випущених понад 20 років тому. Зокрема мова йде про копійки до 2003 року випуску. Таким чином Нацбанк має на меті оптимізувати номінальний ряд української гривні. Однак для українців це означає лише те, що у них лишилось зовсім мало часу, аби обміняти застарілі копійки.

Які копійки незабаром виведуть з обігу?

У НБУ розповіли, що поступовому вилученню з обігу підлягають:

1 копійка;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

Ідеться лише про ті монети, що були викарбувані до 2003 року. Українці зможуть обміняти ці копійки на більш «молоді» монети у кратних 10 копійкам сумах.

В який термін потрібно обміняти старі копійки?

У Нацбанку українцям наголосили, що обмін застарілих монет буде здійснюватися до закінчення війни та ще протягом трьох місяців після відміни в країні воєнного стану. Тож у громадян достатньо часу, щоб позбутися неліквідних грошей.

Де та як можна буде обміняти застарілі монети?

Про це у Національному банку також обмовилися. Зокрема українцям пояснили, що:

обміняти старі копійки на нові можна буде абсолютно безкоштовно;

процедуру обміну можна буде здійснити у будь-якому з підрозділів Нацбанку, а також деяких окремих банках, повний список яких знаходиться на сайті НБУ.

Для чого Нацбанк виводить з обігу частину копійок?

Мотивація НБУ у питанні виведення з обігу застарілих монет ґрунтується на кількох ключових факторах:

спрощення готівкових розрахунків;

підвищення якості грошей та їх захисту.

Загалом же заміна старих монет на нові є частиною комплексного процесу оптимізації номінального ряду монет української гривні. Власне у Нацбанку вже давно почали виводити з обігу монети, випущені до 2003 року. Однак вони не можуть просто щезнути в одну мить, а будуть поступово зникати з гаманців українців, аж доки їх кількість природним шляхом не зменшиться до мінімуму.