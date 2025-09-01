Фонд гарантирования вкладов распродает имущество еще трех банков: среди лотов произведения искусства и недвижимость в самом центре Киева

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готовится выставить на продажу активы трех банков, которые находятся в процессе ликвидации. С молотка уже через несколько дней собираются пустить имущество Проминвестбанка, Укрстройинвестбанка и «Банка Сич». Аукцион продлится с 3 по 15 сентября в системе «Прозорро.Продажи». Первоначально стоимость каждого из лотов будет стартовать не менее 7,2 тыс. грн.

Что продает Проминвестбанк?

С 4 по 5 сентября на Прозорро.Продаже можно будет приобрести надлежащие банковские картины авторства известного украинского художника Виктора Гайдука. Всего на аукцион будет выставлено более 50 полотен. Но в указанный период будет продано только 12 из них. Каждое из этих произведений искусства будет стоить от 7,2 тыс. до 14,976 тыс. грн.

Что выставил на продажу Укрстройинвестбанк?

3 сентября в «Прозорро.Продаже» пройдут торги с целью реализации гостиничного комплекса, принадлежащего Укрстройинвестбанку. Этот гостиничный комплекс находится в курортном поселке Поляна на Закарпатье. На его территории размещено 6 экокотеджей, площадь которых суммарно составляет 341,9 кв.

Вместе с коттеджами покупатель получит земельный участок площадью 0,12 га, который по своему целевому назначению предусмотрен «для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита». Стоимость этого лота стартует от 10,26 млн. грн.

Что предлагает участникам аукциона «Банк Сич»?

Имущество «Банка Сич» Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу 15 сентября. В частности, в системе «Прозорро.Продажи» будут реализовывать права требования по кредиту одного из физических лиц клиентов банка. Этот кредит с уникальным обеспечением вполне может вызвать повышенный энтузиазм во время торгов. Ведь в его залог заемщик оформил недвижимость в самом центре Киева, а именно:

квартиру в элитном ЖК площадью 698,2 кв. м;

3 паркоместа – на 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м.

Все эти лоты участники аукциона смогут приобрести за сумму от 44,4 млн. грн. Именно столько по состоянию на сегодняшний день задолжал банку заемщик.