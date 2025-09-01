Фонд гарантування вкладів розпродує майно ще трьох банків: серед лотів твори мистецтва та нерухомість у самому центрі Києва

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) готується виставити на продаж активи трьох банків, які саме знаходяться у процесі ліквідації. З молотка вже за кілька днів збираються пустити майно Промінвестбанку, Укрбудінвестбанку та «Банку Січ». Аукціон триватиме з 3-го по 15 вересня у системі «Прозорро.Продажі». Початково вартість кожного з лотів стартуватиме щонайменше від 7,2 тис. грн.

Що продає Промінвестбанк?

З 4 по 5 вересня на «Прозорро.Продажі» можна буде придбати належні банкові картини авторства відомого українського художника Віктора Гайдука. Загалом на аукціон буде виставлено більш ніж 50 полотен. Але у зазначений період буде продано лише 12 з них. Кожен із цих витворів мистецтва коштуватиме від 7,2 тис. до 14,976 тис. грн.

Що виставив на продаж Укрбудінвестбанк?

3-го вересня у «Прозорро.Продажі» пройдуть торги з метою реалізації готельного комплексу, який належить Укрбудінвестбанку. Цей готельний комплекс знаходиться у курортному селищі Поляна, що на Закарпатті. На його території розміщено 6 екокотеджів, площа яких сумарно складає 341,9 кв.м.

Разом із котеджами покупець отримає земельну ділянку площею 0,12 га, яка за своїм цільовим призначенням передбачена «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування». Вартість цього лоту стартує від 10,26 млн грн.

Що пропонує учасникам аукціону «Банк Січ»?

Майно «Банку Січ» Фонд гарантування вкладів виставить на продаж 15 вересня. Зокрема в системі «Прозорро.Продажі» реалізовуватимуть права вимоги за кредитом одного з фізичних осіб клієнтів банку. Цей кредит з унікальним забезпеченням цілком може викликати підвищений інтерес під час торгів. Адже у його заставу позичальник оформив нерухомість в самому центрі Києва, а саме:

квартиру у елітному ЖК площею 698,2 кв. м;

3 паркомісця – на 9,1 кв. м, 13,2 кв. м та 13,8 кв. м.

Усі ці лоти учасники аукціону зможуть придбати за суму від 44,4 млн грн. Саме стільки станом на сьогодні заборгував банкові позичальник.