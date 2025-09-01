Военная форма и никаких поездок за границу: женщин каких профессий ждет такая судьба

Война в Украине длится уже более 3 лет и все это время общество напряженно ожидает дня, когда начнут мобилизовывать женщин. Стоит отметить, что на сегодняшний день немало украинок защищают Родину на добровольной основе. А вот станет ли служба в армии обязательной для представительниц слабого пола и при каких условиях это произойдет – вопрос на миллион.

Начнется ли мобилизация женщин в 2025 году?

В Министерстве обороны Украины отметили, что отправиться на фронт любая украинка может даже сегодня. Но есть два условия:

добровольное желание;

успешное прохождение ВВК.

Изменений в законе о мобилизации, которые принуждали бы к службе всех женщин наравне с мужчинами, в 2025 году не ожидается. Разве что ситуация на фронте начнет стремительно ухудшаться.

Кого из женщин могут призвать в ВСУ?

Если ситуация на фронте станет критической и Вооруженным силам Украины не хватит имеющегося мобилизационного ресурса, в Министерстве обороны, конечно же, будут вынуждены рассмотреть вариант призыва на фронт женщин. Однако всеобщая мобилизация представительницам прекрасного пола не грозит. Больше всего в Украине могут объявить частичную мобилизацию женщин-врачей. Призыв украинок других профессий может производиться только с целью «трудоустройства» их на должности в тылу.

Смогут ли украинки выезжать за границу?

Если в Украине действительно объявят мобилизацию для женщин, правила для них будут такими же, как и для мужчин. То есть выезжать заграницу, когда вздумается, они больше не смогут. Это будет считаться нарушением правил военного учета.

Сейчас общей мобилизации в Украине подлежат только мужчины. Поэтому украинки могут спокойно и без всяких препятствий выезжать за границу. Даже женщины медики, обязанные становиться на военный учет, все равно не ограничены в свободном пересечении государственной границы.