Військова форма і жодних поїздок за кордон: на жінок яких професій чекає така доля

Війна в Україні триває вже більш ніж 3 роки і увесь цей час суспільство напружено очікує дня, коли почнуть мобілізовувати жінок. Варто зазначити, що станом на сьогодні чимало українок захищають Батьківщину на добровільній основі. А от чи стане служба у війську обов’язковою для представниць слабкої статі і за яких умов це станеться – питання на мільйон.

Чи почнеться мобілізація жінок у 2025 році?

У Міністерстві оборони України зазначили, що вирушити на фронт будь-яка українка може навіть сьогодні. Але є дві умови:

добровільне бажання;

успішне проходження ВЛК.

Змін у законі про мобілізацію, що змушував би до служби усіх жінок нарівні з чоловіками, у 2025 році не очікується. Хіба що ситуація на фронті почне стрімко погіршуватися.

Кого з жінок можуть призвати до ЗСУ?

Якщо ситуація на фронті стане критичною і Збройним силам України не вистачатиме наявного мобілізаційного ресурсу, у Міністерстві оборони, звісно ж, змушені будуть розглянути варіант призову на фронт жінок. Однак загальна мобілізація представницям прекрасної статі не загрожує. Щонайбільше в Україні можуть оголосити часткову мобілізацію жінок-лікарів. Призов українок інших професій може здійснюватися лише з метою «працевлаштування» їх на посади в тилу.

Чи зможуть українки виїздити закордон?

Якщо в Україні справді оголосять мобілізацію для жінок, правила для них будуть такими самими, як і для чоловіків. Тобто виїздити закордон коли заманеться вони більше не зможуть. Це вважатиметься порушенням правил військового обліку.

Та зараз загальній мобілізації в Україні підлягають лише чоловіки. Тож українки можуть спокійно і без будь-яких перепон виїздити закордон. Навіть жінки медики, які зобов’язані ставати на військовий облік, все одно не обмежені у вільному перетині державного кордону.