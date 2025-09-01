Google Pixel 10 Pro XL обійшов iPhone в можливостях камери

Google Pixel 10 Pro XL посів четверте місце в рейтингу, поступившись HUAWEI Pura 80 Ultra, OPPO Find X8 Ultra і vivo X200 Ultra, але випередивши iPhone 16 Pro Max.

Смартфон має потрійну тильну камеру з головним модулем на 50 Мп, шириком на 48 Мп і телевізором на 48 Мп з п’ятикратним зумом без втрати якості.

За головну камеру гаджет отримав 173 бали. У DXOMARK відзначили природні кольори, точний баланс білого, низький рівень шуму. За боке смартфон нагородили 160 балами.

Широк оцінили на 158 балів, він відмінно знімає на вулиці, але в приміщеннях спостерігається шум. А ось телевік отримав лише 141 бал. Все тому, що він добре знімає тільки з п’ятикратним наближенням. У всіх інших режимах якість зйомки низька.

Нарешті, оцінка за відео склала 160 балів. Знімати ролики має сенс тільки на основний модуль.

В цілому Google Pixel 10 Pro XL збалансований камерофон, який не розчарує фанатів мобільної фотографії.