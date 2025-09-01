Sony зробила платною популярну функцію на своїх смартфонах

Sony пішла на спірний крок, обмеживши одну з найкорисніших функцій смартфонів Xperia платною підпискою. Йдеться про можливість використовувати пристрій як зовнішній монітор для камер компанії — унікальна опція для фотографів і операторів тепер стала частиною платного пакету.

Додаток Monitor & Control дозволяє підключати камери Sony до будь-якого пристрою на iOS або Android, забезпечуючи доступ до таких інструментів, як багатокамерний перегляд, гістограма або вейвформ. Однак для смартфонів Sony було доступне ексклюзивне дротове підключення через USB з мінімальною затримкою, що критично для професійної зйомки. Тепер ця опція доступна тільки за передплатою — за $4,99 на місяць або $49,99 на рік. Рішення вже викликало невдоволення в спільноті, адже саме ця функція виділяла апарати Xperia на тлі конкурентів.

Додатково обмеження торкнулося і самих пристроїв: дротовий режим тепер офіційно працює лише на флагманських Xperia починаючи з моделі 1 IV, хоча технічно UVC підтримується будь-яким гаджетом з USB-C Gen 3.2. При цьому iPhone і iPad з USB Type-C, де функція раніше працювала, повністю позбулися її підтримки. Для обходу можна використовувати сторонні додатки, але вони не дають всіх можливостей фірмового рішення Sony.