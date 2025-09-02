Ноутбуки, які коштували як авто: на те були причини

Може здатися, що дорога електроніка з’явилася нещодавно. Ну, припустимо, віддати 80 тисяч за телефон — та де таке бачено? Однак якщо для більшості з нас умовні 2000 доларів — це багато, то яким має бути пристрій, щоб коштувати в два, а то й у три рази дорожче?

Сьогодні ми подивимося на техніку, яка за ціною порівнянна з б/у автомобілями.

Dell Alienware M18x

Почнемо з чогось відносно «приземленого», хоча в контексті 18x це слово абсолютно недоречне. Величезний ноутбук з 2011 року, з 18-дюймовою (!) матрицею, двома відеокартами, вагою під 6 кілограмів і ціною в 5000-6000 доларів. Безумовно, «звичайним» такий ноутбук не назвати, але що туди треба поставити, за такі гроші?

Відповідь досить проста: все. Буквально все, що стоїть в комп’ютері, спробували встановити в цей ноутбук, власне, тому він такий великий. Ну, наприклад, SLI — технологія, яка дозволяє рендерити картинку на двох відеокартах відразу, була прерогативою ПК, просто тому що в ноутбук більш-менш нормальних розмірів фізично не помістяться дві відеокарти. Що зробили Dell? Правильно. Збільшили розмір ноутбука.

За виведення зображення відповідала шикарна 18,4-дюймова матриця з роздільною здатністю FullHD, яка могла працювати і як монітор — так, в ноутбуці був відеовхід, щоб виводити зображення з пристроїв плебеїв, якщо такі з якихось причин з’являлися у вашому оточенні.

Палким серцем виступали топові процесори Intel, в першому поколінні це i7-2920XM, в другому — 3920XM і в третьому — Intel Core i7 4900MQ. В якості відеокарт могло бути використано дуже багато моделей (починаючи від GTX 560, закінчуючи 780 і Radeon HD 7970), в кількості двох штук. Загалом, серед усіх «переносних ПК» Alienware M18x — найбільш ПК-шний, найменш «переносний» і найбільш «крутий».

Asus ROG Mothership

Але не ноутбуками єдиними. Точніше, формально, ROG Mothership — це і ноутбук, і моноблок, і навіть ПК. Пристрій в «не зрозумілому» форм-факторі, в цілому, більше позиціонувався як ноутбук:

Однак зовнішність оманлива. Так, клавіатура могла від’єднуватися, і у нас виходив вже моноблок з досить непоганим залізом всередині: i9-9980HK, 64 Гб оперативної пам’яті, відразу три SSD об’ємом від 512 гігабайт і, природно, RTX 2080 в якості графіки. Все це залізо було «упаковано» в 17-дюймовий корпус, на якому розташовувався і екран. По суті, як в ноутбуках, тільки якщо у них залізо стоїть в нижній частині корпусу, тут — у верхній.

Mothership позиціонувався як «найтоповіший» ігровий ноутбук, але в першу чергу для домашнього використання. Щось на кшталт «його можна взяти з собою і використовувати як ноутбук, але краще не треба», адже 5 кілограмів досить важко носити на спині, навіть якщо в комплект вам дбайливо поклали рюкзак.

Пристрій був покликаний зайняти нішу «по-справжньому» ігрових ноутбуків (багато хто скаржиться, що незручно грати на ноутбуці, тому що хочеться повернути клавіатуру під кутом), але через ціну в 7000 євро популярним так і не став.

Asus ROG Zephyrus Duo

Ще одна розробка від Asus, щоправда, вже не така сюрреалістична (це як подивитися). Ноутбук з двома екранами — звучить досить цікаво, враховуючи, що у ринку така потреба є (згадаймо Razer project Valerie, який примудрилися вкрасти прямо з виставки). Тут ідея не настільки амбітна, трьох основних екранів тут немає, проте є один «стандартний» екран на 15, 16 або 17 дюймів, а під ним — сенсорний екран-сателіт.

При відкритті кришки другий екран піднімається, і в цілому, дивитися на нього досить зручно. Правда, всі ці «навороти» кратно збільшують і вартість ноутбука, тому «зефіри дуо» коштують від 3 до 5 тисяч доларів. Звісно, всередині стоїть топове або передтопове залізо, хороший екран і купа додаткових «приколів», серед яких, наприклад, тачпад з правого боку клавіатури, який одним натисканням кнопки перетворюється на сенсорний цифровий блок. Не знаю, чи зручне це рішення.

Крім Zephyrus Duo, які позиціонуються як ігрові, є ще Zenbook Duo, які нібито «для професіоналів». Вони відрізняються трохи слабшим залізом і OLED-матрицями, проте ні ті, ні інші не коштують дешево: навіть найдешевші комплектації починаються з пари тисяч вічнозелених, а якщо просте залізо не влаштовує — доведеться викласти суму побільше, як мінімум удвічі.

Ну, принаймні, важать вони пристойно — до 3 кілограмів.

ASUS GX800

Раз почали з монструозного ноутбука — ним же і закінчимо, правда, цей «пиріжок» незвичайний не тільки тим, що мав пару GTX 1080. Навіть не вагою в 10 кілограмів (удвічі, а то й утричі більше, ніж у будь-якого з розглянутих сьогодні ноутбуків), ні. По-перше, він поставлявся з системою рідинного охолодження. Ноутбук. Я вже передбачаю купу питань, тому ось вам фото:

Ну а по-друге, коштував цей «не дуже портативний ПК» майже 8000 доларів. Знову ж таки, це ставить його на місце найдорожчого ноутбука з усіх, що ми сьогодні розглянули. За такі гроші нам (крім SLI з GTX 1080) пропонувалася СЖО, механічна клавіатура, 18,4-дюймова матриця з покриттям AdobeRGB 93%, два блоки живлення по 330 ват і купа софта для того, щоб все це розганяти — ноутбук підтримував і навіть заохочував розгін.

Так, поки система рідинного охолодження (СРО)не підключена, процесор i7-7820HK і відеокарти GTX 1080 працюють на знижених частотах. При підключенні СРО частоти збільшуються до рівня «заводського розгону», якщо і цей результат вас не влаштовує, то частоти можна змінювати за допомогою утиліти Asus Gaming Center.

Найцікавіше, що підключення СРО, по-перше, робило ноутбук повністю стаціонарним (з СРО його не можна ні піднімати, ні рухати), а по-друге — навіть така система охолодження не рятувала процесор від тротлінгу при максимальному навантаженні — 95 градусів при енергоспоживанні в 70 ват. Тут, звичайно, справа не в СРО — відеокарти в тому ж режимі «охолоджуються» при 58 градусах.

Ідея була хороша, проте ніхто так і не зрозумів — навіщо це було зроблено. Товстий ноутбук, який, по суті, не був придатний для використання без СРО, ще й за дуже великі гроші — а чи не простіше зібрати десктоп? І так, люди на це подивилися, сказали «це дивно, ми таке не купуємо», а ASUS пізніше відмовиться від ідеї СРО в ноутбуках в принципі.