Xiaomi 16 виходить вже в кінці вересня

GSMinfo02.09.2025
Xiaomi 16

Авторитетний інсайдер під ніком Digital Chat Station заявив, що серія Xiaomi 16 буде представлена вже 25 вересня. Лінійка, як очікується, буде складатися з трьох моделей: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro і Xiaomi 16 Pro Mini.

Всі пристрої пройшли сертифікацію 3C і підтримують дротову швидку зарядку потужністю 100 Вт, а діагоналі дисплеїв варіюються від 6,3 до 6,8 дюймів. Цікаво, що концепти схожі на майбутні флагмани Apple iPhone 17 Pro.

Також інсайдер заявив, що смартфони серії Xiaomi 16 отримають чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і будуть працювати на Hyper OS 3 з коробки. При цьому Qualcomm представить новий Snapdragon 23 вересня.

