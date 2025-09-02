Hardnews

Наступного року ПК зі старими відеокартами GeForce можуть перестати запускатись

GSMinfo02.09.2025
GeForce RTX 3060

З середини 2026 року власники відеокарт Nvidia GeForce з підтримкою UEFI можуть зіткнутися з некоректною роботою своїх комп’ютерів при увімкненій функції Secure Boot. Причина пов’язана з закінченням терміну дії сертифіката безпеки, що використовується в протоколі UEFI GOP, повідомляє TechPowerUp.

UEFI GOP відповідає за виведення зображення на екран на етапі початкового завантаження. При активованому Secure Boot операційна система завантажується тільки з двійкових файлів, підписаних діючими сертифікатами. Після закінчення терміну їх дії відеокарта може перестати ініціалізуватися ще до появи інтерфейсу BIOS.

Проблема актуальна насамперед для систем, де відсутня вбудована графіка і запуск ПК неможливий без дискретного прискорювача. У таких випадках комп’ютер не зможе пройти процедуру самотестування при включенні до оновлення сертифіката або заміни відеокарти.

Для усунення ризиків Nvidia та її партнери, включаючи Asus, MSI, Gigabyte, Palit і Zotac, повинні випустити оновлені версії BIOS з цифровими ключами, підписаними сертифікатом 2023 року. Користувачі зможуть встановити такі оновлення через фірмовий додаток Nvidia. Альтернативним рішенням залишається відключення Secure Boot, однак це призведе до зниження рівня безпеки системи.

