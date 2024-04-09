Відомі терміни виходу RTX 5080 і RTX 5090

Графічні адаптери покоління Blackwell надійдуть у продаж до кінця поточного року.

Першими картками Blackwell, які надійдуть у продаж, стануть найпотужніші та найдорожчі GeForce RTX 5080 і GeForce RTX 5090. Їх випустять у 4 кварталі 2024 року. Що стосується простіших моделей (GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5060 Ti тощо), то їх геймери побачать уже наступного року.

В основу GeForce RTX 5090 ляже графічний чіп GB202. GeForce RTX 5080 базуватиметься на GPU GB203. І там, і там буде використана надшвидка відеопам’ять формату GDDR7.

Об’єм відеопам’яті у GeForce RTX 5090 може скласти 32 ГБ. GeForce RTX 5080, зі свого боку, отримає 24 ГБ VRAM. Шини пам’яті 512- і 384-бітові відповідно.