Note 10S та Note 10 Pro від Redmi продають з великими знижками
В даний час в інтернет-магазині AliExpress проходить щорічний літній розпродаж «618», в рамках якого провідні бренди пропонують значні знижки на свою продукцію. Зараз саме час для покупки електроніки, так як вартість пропозицій в AliExpress в ході літнього розпродажу помітно нижче звичайної роздрібної ціни.
Бренд Redmi пропонує в рамках розпродажу покупцям смартфонів Note 10S і Note 10 Pro різні подарунки.
Redmi Note 10S
Cмартфон Redmi Note 10S оснащений 6,43 дюймовим дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю FHD + (2400 х 1080 пікселів, 409 PPI) і співвідношенням сторін 20: 9, захищеним від пошкоджень склом Corning Gorilla Glass 3.
«Серцем» смартфона є восьмиядерний процесор MediaTek Helio G95 з тактовою частотою до 2,05 ГГц і графічним прискорювачем Mali-G76 MC4. Об’єм оперативної пам’яті LPDDR4x дорівнює 6 або 8 Гбайт, ємність накопичувача UFS 2.2 – 64 або 128 Гбайт.
У тильній камері використовується чотири сенсора – основний датчик на 64 Мп, 8-Мп надширококутний модуль, 2-Мп датчик глибини і 2-Мп сенсор для макрозйомки. Фронтальна камера, розміщена в точковому вирізі в верхній частині екрану, має розширення 13 Мп.
Акумулятор смартфона ємністю 5000 мА · год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт забезпечує до 18 годин перегляду відео в автономному режимі. Специфікації пристрою також включають слот для карт пам’яті microSD, два слота для сім-карт, 3,5-мм роз’єм для навушників, адаптери бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5, інфрачервоний приймач і бічний сканер відбитків пальців.
Ціна версії Redmi Note 10S 6/64 Гбайт складе $ 199, а придбання Redmi Note 10S 6/128 Гбайт обійдеться в $ 219. Покупцям смартфонів Redmi Note 10S нададуть різні подарунки, включаючи навушники, футболки, рюкзаки.
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Redmi Note 10 Pro
Смартфон Redmi Note 10 PRO оснащений Full HD + AMOLED-екраном з діагоналлю 6,67 дюйма, розширенням 2400 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і частотою відгуку сенсорного шару 240 Гц. Дисплей забезпечує 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, показник максимальної яскравості дорівнює 1200 кд / м 2 . Для захисту екрану від пошкоджень використовується скло Corning Gorilla Glass 5.
Продуктивну роботу пристрою забезпечує процесор Snapdragon 732G з вісьмома ядрами і прискорювачем Adreno 618. На борту є адаптери бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5, інфрачервоний приймач, порт USB Type-C, стереофонічні динаміки, 3,5-мм гніздо для навушників і слот microSD.
В отворі по центру у верхній частині екрану розміщена 16-мегапіксельна селфі-камера. Тильна камера смартфона включає 64-Мп основною датчик Samsung ISOCELL GW3, 8-Мп сенсор з ширококутного оптикою (120 градусів), 2-Мп сенсор глибини і 5-Мп датчик для макрозйомки. Для розблокування пристрою використовується бічний сканер відбитків пальців.
Живлення смартфона забезпечує потужний акумулятор на 5020 мА · год з підтримкою 33-ватної підзарядки. Пристрій працює під управлінням ОС Android 11 з програмною оболонкою MIUI 12.
Вартість Redmi Note 10 PRO з 6 + 64/6 + 128/8 + 128 Гбайт пам’яті складе $ 249 / $ 279 / $ 299 відповідно. Покупців смартфона очікують різні подарунки, включаючи навушники, футболки, рюкзаки.
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