Note 10S та Note 10 Pro від Redmi продають з великими знижками

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Бренд Redmi пропонує в рамках розпродажу покупцям смартфонів Note 10S і Note 10 Pro різні подарунки.

Redmi Note 10S

Cмартфон Redmi Note 10S оснащений 6,43 дюймовим дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю FHD + (2400 х 1080 пікселів, 409 PPI) і співвідношенням сторін 20: 9, захищеним від пошкоджень склом Corning Gorilla Glass 3.

«Серцем» смартфона є восьмиядерний процесор MediaTek Helio G95 з тактовою частотою до 2,05 ГГц і графічним прискорювачем Mali-G76 MC4. Об’єм оперативної пам’яті LPDDR4x дорівнює 6 або 8 Гбайт, ємність накопичувача UFS 2.2 – 64 або 128 Гбайт.

У тильній камері використовується чотири сенсора – основний датчик на 64 Мп, 8-Мп надширококутний модуль, 2-Мп датчик глибини і 2-Мп сенсор для макрозйомки. Фронтальна камера, розміщена в точковому вирізі в верхній частині екрану, має розширення 13 Мп.

Акумулятор смартфона ємністю 5000 мА · год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт забезпечує до 18 годин перегляду відео в автономному режимі. Специфікації пристрою також включають слот для карт пам’яті microSD, два слота для сім-карт, 3,5-мм роз’єм для навушників, адаптери бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5, інфрачервоний приймач і бічний сканер відбитків пальців.

Ціна версії Redmi Note 10S 6/64 Гбайт складе $ 199, а придбання Redmi Note 10S 6/128 Гбайт обійдеться в $ 219. Покупцям смартфонів Redmi Note 10S нададуть різні подарунки, включаючи навушники, футболки, рюкзаки.

За найдешевшою ціною смартфон доступний за цим посиланням

Redmi Note 10 Pro

Смартфон Redmi Note 10 PRO оснащений Full HD + AMOLED-екраном з діагоналлю 6,67 дюйма, розширенням 2400 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і частотою відгуку сенсорного шару 240 Гц. Дисплей забезпечує 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, показник максимальної яскравості дорівнює 1200 кд / м 2 . Для захисту екрану від пошкоджень використовується скло Corning Gorilla Glass 5.

Продуктивну роботу пристрою забезпечує процесор Snapdragon 732G з вісьмома ядрами і прискорювачем Adreno 618. На борту є адаптери бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5, інфрачервоний приймач, порт USB Type-C, стереофонічні динаміки, 3,5-мм гніздо для навушників і слот microSD.

В отворі по центру у верхній частині екрану розміщена 16-мегапіксельна селфі-камера. Тильна камера смартфона включає 64-Мп основною датчик Samsung ISOCELL GW3, 8-Мп сенсор з ширококутного оптикою (120 градусів), 2-Мп сенсор глибини і 5-Мп датчик для макрозйомки. Для розблокування пристрою використовується бічний сканер відбитків пальців.

Живлення смартфона забезпечує потужний акумулятор на 5020 мА · год з підтримкою 33-ватної підзарядки. Пристрій працює під управлінням ОС Android 11 з програмною оболонкою MIUI 12.

Вартість Redmi Note 10 PRO з 6 + 64/6 + 128/8 + 128 Гбайт пам’яті складе $ 249 / $ 279 / $ 299 відповідно. Покупців смартфона очікують різні подарунки, включаючи навушники, футболки, рюкзаки.