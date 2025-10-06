Xiaomi 17T та 17T Pro вже готуються до виходу

Перші смартфони серії Xiaomi 17T — 17T і 17T Pro — з’явилися в базі даних IMEI, що натякає на швидкий світовий запуск. За даними інсайдерів, компанія планує випустити їх у лютому 2026 року.

Нагадаємо, буквально днями відбувся реліз серії Xiaomi 15T, але компанія вирішила не відтягувати випуск наступного покоління смартфонів. Глобальна версія Xiaomi 17T зареєстрована під номером моделі 2602DPT53G, а Xiaomi 17T Pro — 2602EPTC0G і 2602EPTC0R. За попередніми даними, Xiaomi 17T оснастять процесором Dimensity 8500, а версія Pro — новим Dimensity 9500. Обидва смартфони вийдуть на HyperOS 3 і стануть одними з перших глобальних пристроїв з цією системою.

Цікаво, що на китайському ринку паралельно готуються Xiaomi 17s Pro і Xiaomi 17 Ultra, але тільки Ultra повинна вийти за межі Китаю разом з лінійкою 17T. Ймовірно, більш детальні специфікації стануть відомі в найближчі тижні.