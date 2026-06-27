YouTube Shorts отримує довгоочікувану функцію: ролики можна буде дивитися ще швидше

YouTube оновлює розділ Shorts і додає кілька змін, які мають дати користувачам більше контролю над короткими відео. Частина нововведень стосується інтерфейсу, частина — способу перегляду та рекомендацій.

Що зміниться у YouTube Shorts

Однією з головних новинок стане можливість прискорювати відтворення Shorts у 2 рази. Для цього потрібно буде просто затиснути палець на екрані — схожий механізм уже працює у звичайних відео на YouTube.

Режим чистого екрана в YouTube Shorts (джерело: Google)

Ця функція може бути особливо корисною після того, як Shorts дозволили робити довшими — до 3 хвилин. Тепер користувачі зможуть швидше переглядати ролики, якщо не хочуть витрачати на них повний час.

Також у Shorts з’явиться режим “чистого екрана”. Він прибирає зайві елементи керування та залишає мінімальний інтерфейс із прогрес-баром, щоб відео не перекривали кнопки й підказки. Увімкнути режим можна буде в налаштуваннях відтворення.

YouTube також спростить вимкнення звуку — для цього знадобиться лише два натискання.

Опція «Не цікавлюся» в YouTube Shorts (джерело: Google)

Ще одна зміна торкнеться реакцій. Іконку “лайка” замінять на сердечко, через що Shorts стануть ще більше схожими на TikTok. Водночас кнопка “дизлайк” зникне. Замість неї користувачам пропонуватимуть варіанти “Не цікавить” та “Не рекомендувати цей канал”.

За задумом YouTube, такі дії мають точніше впливати на рекомендації та допомагати алгоритмам краще розуміти, які відео не варто показувати конкретному користувачу.

Оновлення запускатимуть поступово, тому нові функції можуть з’явитися не у всіх одночасно. Очікується, що розгортання триватиме протягом найближчих тижнів.