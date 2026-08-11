45 лет оставалась незамеченной: в SIM-картах обнаружили лазейку, позволяющую отключать ваш телефон на расстоянии

Иногда самая опасная уязвимость — это не свежий баг, а то, о чём все забыли, потому что это «всегда так работало». Именно такой случай описали исследователи из Бирмингемского университета и компании Fuzzware: в мобильных сетях десятилетиями существует уязвимость, корни которой уходят аж в 1981 год — к AT-командам, стандарту связи с dial-up-модемами. Модемы давно устарели, а сами команды перекочевали в стандарты GSM и до сих пор работают в современных 4G/5G-чипах и IoT-устройствах.

Проблема заключается в функции Proactive SIM, которая позволяет самой SIM-карте отправлять команды непосредственно в модем устройства. Изначально это было задумано для легитимных сервисных задач, вот только модем обычно принимает такие инструкции без какой-либо проверки — карте просто доверяют по умолчанию. Чтобы показать, насколько это опасно, команда разработала инструмент CATana и протестировала его на 26 устройствах: 18 смартфонах и 8 системах, таких как автомобильные зарядные устройства и промышленное оборудование.

Результаты поражают масштабом возможного: злоумышленник способен похитить аппаратные идентификаторы устройства, заставить заблокированный Android-смартфон открыть вредоносную ссылку, принудительно переключить соединение с относительно защищенного 4G на уязвимое 2G или вообще отключить устройство. Самое неприятное — физический доступ для этого не требуется: вредоносный код можно замаскировать под обычное «обновление SIM-карты», скрытое в операциях мобильного оператора или где-то в цепочке поставок.

Производители уже получили эту информацию в конфиденциальном порядке и начали выпускать обновления, которые блокируют опасные AT-команды на уровне прошивки. Пользователям исследователи советуют не игнорировать обновления смартфонов, автомобильной электроники и других подключенных устройств — именно через них чаще всего и устраняются подобные уязвимости.

Напомним, что скрытая идентификация устройств — тема, которая нередко поднимается в контексте Windows: ранее мы писали о постоянном идентификаторе GDID, который не скрывает даже VPN, и о бесплатном скрипте deGDID, с помощью которого его можно удалить.