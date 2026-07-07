Xiaomi 18 Pro Max появился в сети: 2-нм чип, двойная 200-мегапиксельная камера и аккумулятор на 8000 мАч

Флагманская линейка Xiaomi 18, дебют которой ожидается в четвёртом квартале 2026 года, по аналогии с предыдущей серией Xiaomi 17 будет состоять из трёх моделей: базовой Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Именно об последней и самой мощной модели теперь стало известно гораздо больше — благодаря проверенному инсайдеру Digital Chat Station.

Чипсет, изготовленный по 2-нм технологическому процессу

По словам инсайдера, Xiaomi 18 Pro Max получит чипсет, изготовленный по 2-нм технологическому процессу, — скорее всего, это будет Snapdragon 8 Elite Gen 6. По имеющимся данным, следующее поколение флагманских чипов Snapdragon выйдет сразу в двух вариантах: обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет работать с памятью LPDDR5X и графикой Adreno 845, тогда как версия Pro получит память LPDDR6 и более мощную графику Adreno 850.

Камеры и аккумулятор

Смартфон, как обещают, будет оснащен основной камерой на 200 Мп с технологией LOFIC, а также ещё одним 200-мегапиксельным телеобъективом. По предварительным данным, к ним может добавиться 50-мегапиксельный широкоугольный модуль.

По слухам, емкость аккумулятора превысит отметку в 8000 мАч, а мощность проводной зарядки достигнет 100 Вт. Кроме того, смартфон якобы получит улучшенные стереодинамики и более мощный вибромотор.

Нынешний флагман Xiaomi 17 Pro Max дебютировал в сентябре 2025 года с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым LTPO OLED-экраном с пиковой яркостью до 3500 нит и аккумулятором на 7500 мАч с 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Камерный блок состоял из тройного модуля с оптикой Leica: основной сенсор Light Fusion 950L, широкоугольный модуль и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

В Украине эта модель официально продается в конфигурации 12/512 ГБ примерно по цене 44 000–48 000 грн, в зависимости от ритейлера, тогда как топовая версия с 1 ТБ памяти стоит около 53 000 грн. Учитывая это, а также заявленный переход на 2-нм чипсет и двойную 200-мегапиксельную камеру, Xiaomi 18 Pro Max при официальном выпуске осенью 2026 года, скорее всего, появится на рынке по ещё более высокой цене.