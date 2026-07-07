Xiaomi 18 Pro Max засвітився у мережі: 2-нм чип, подвійна 200 Мп камера та АКБ на 8000 мАг

Флагманська лінійка Xiaomi 18, дебют якої очікується у четвертому кварталі 2026 року, за аналогією з попередньою серією Xiaomi 17 матиме три моделі: базову Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max. Саме про останню й найпотужнішу модель тепер стало відомо значно більше — завдяки перевіреному інсайдеру Digital Chat Station.

Чипсет на 2-нм техпроцесі

За словами інсайдера, Xiaomi 18 Pro Max отримає чипсет, виготовлений за 2-нм техпроцесом, — найімовірніше, це буде Snapdragon 8 Elite Gen 6. За наявними даними, наступне покоління флагманських чипів Snapdragon вийде одразу у двох варіантах: звичайний Snapdragon 8 Elite Gen 6 працюватиме з пам’яттю LPDDR5X та графікою Adreno 845, тоді як версія Pro отримає пам’ять LPDDR6 і потужнішу графіку Adreno 850.

Камери та акумулятор

Смартфон обіцяють оснастити основним сенсором на 200 Мп із технологією LOFIC, а також ще одним 200-мегапіксельним телеоб’єктивом. За попередніми даними, до пари їм може додатися 50-мегапіксельний ширококутний модуль.

Акумулятор, за чутками, перевищить позначку 8000 мАг, а підтримка дротового заряджання сягне 100 Вт. Додатково смартфон нібито отримає покращені стереодинаміки та потужніший вібромотор.

Нинішній флагман Xiaomi 17 Pro Max дебютував у вересні 2025 року з чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовим LTPO OLED-екраном із піковою яскравістю до 3500 ніт та акумулятором на 7500 мАг зі 100-ватним дротовим і 50-ватним бездротовим заряджанням. Камерний блок будувався на потрійному модулі з оптикою Leica: основний сенсор Light Fusion 950L, ширококутний модуль і телеоб’єктив із 5-кратним оптичним зумом.

В Україні модель офіційно продається в конфігурації 12/512 ГБ приблизно за 44 000–48 000 грн, залежно від рітейлера, тоді як топова версія на 1 ТБ пам’яті коштує близько 53 000 грн. З огляду на це та заявлений перехід на 2-нм чипсет і подвійну 200-мегапіксельну камеру, Xiaomi 18 Pro Max при офіційному релізі восени 2026 року, найімовірніше, вийде на ринок за ще вищою ціною.