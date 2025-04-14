Radeon RX 9060 XT: дві версії пам’яті та частота 3,3 ГГц

Портал Videocardz з посиланням на свої джерела розкрив нову порцію інформації про майбутню відеокарту Radeon RX 9060 XT.

Їхні інформатори підтвердили, що адаптер постачатиметься з двома конфігураціями пам’яті – 8 і 16 ГБ. Обидві варіації карти отримають VRAM стандарту GDDR6 з шиною 128 біт і швидкістю передавання даних у 20 Гбіт/с.

Серцем адаптерів стане графічний чіп Navi 44 з 32 CU і 2048 потоковими процесорами. Це вдвічі менше показників флагманської Radeon RX 9070 XT. Базова тактова частота еталонної версії карти складе 2620 МГц. Але разом з цим вона зможе розганятися до 3230 МГц у режимі динамічного бусту. А частота преміальних версій адаптера від партнерів AMD перевищить позначку в 3,3 ГГц.



Для базових версій карти потрібен блок живлення потужністю 500 Вт. Однак продуктивніші моделі із заводським розгоном потребуватимуть БЖ на 550 Вт. Велика частина версій Radeon RX 9060 XT буде оснащена традиційними 8-контактними роз’ємами. Анонс адаптера відбудеться в межах майбутньої виставки Computex 2025.