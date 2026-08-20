30 комарів за секунду: стартував продаж лазерної турелі, яка збиває кровососів у польоті

Технології протиповітряної оборони дісталися і найдавнішого ворога людства — комара. Китайський стартап Photon Matrix Lab оголосив про старт серійного виробництва Photon Matrix — портативної лазерної установки, яка вистежує і збиває кровососів у польоті. По суті, це мініатюрний комплекс ППО для спальні чи тераси, і працює він за цілком дорослими військовими принципами.

Начинка відповідна: лідар, міліметровий радар і комп’ютерний зір з ШІ-алгоритмами сканують простір у горизонтальній площині з кутом огляду 90 градусів на дистанції до 6 метрів. Щойно система виявляє об’єкт розміром від 2 до 20 мм, що рухається зі швидкістю до 1 м/с — типовий профіль комара, — вона обчислює траєкторію і б’є лазерним імпульсом. Весь цикл від виявлення до ураження займає 3 мілісекунди, а продуктивність сягає 30 знищених комах за секунду. Про безпеку розробники подумали: якщо радар фіксує великий об’єкт на кшталт людини чи домашнього улюбленця, живлення лазера автоматично вимикається. Пристрій сертифікований, не використовує хімії і працює як у приміщенні, так і просто неба.

Ідея знайшла аудиторію: кампанія на Indiegogo зібрала 2,7 мільйона доларів від понад чотирьох тисяч спонсорів, і зараз компанія перейшла до масового виробництва — першу партію обіцяють відвантажити наприкінці серпня. Версій дві: домашня з інфрачервоним лазером за $988 і вулична з синім лазером за $1088. У перспективі розробники цілять у медичні заклади — для боротьби з переносниками захворювань на кшталт малярійних комарів.

Тепер про скепсис, без якого тут ніяк. Ціна на рівні флагманського смартфона за прилад із невідомим ресурсом — задоволення для ентузіастів. Головне ж обмеження закладене в самій фізиці системи: радар налаштований на цілі від 2 мм, тож дрібна мошкара, яка дошкуляє часом гірше за комарів, для лазера просто невидима. Тож класичний фумігатор поки що рано здавати в музей — але напрямок, погодьтеся, захопливий.

Нагадаємо, виявлення малих повітряних цілей — гаряча тема й у значно серйозніших масштабах. Раніше ми писали, як Lockheed Martin і Verizon навчили мережі 5G працювати радаром для виявлення дронів.