Для вирушення яких завдань можна використовувати камеру смартфона

Всі ми чудово знаємо, що на камеру смартфона можна зняти гарні фотографії чи відеоролик. Більше того, зараз камери настільки гарні, що для звичайних справ замінюють дорогі дзеркальні фотоапарати. Але, крім звичайних функцій, будь-яку камеру смартфона можна використовувати і для інших цілей. Поговоримо про них.





Сканер штрих та QR кодів

Сучасні смартфони можуть зчитувати QR код без сторонніх програм – достатньо відкрити стандартну програму “Камера” і навести фокус на QR код. Відбудеться зчитування та швидке опрацювання коду – в результаті відкриється браузер із посиланням або кадр з інформацією про те, що зашифровано в QR коді.

Також за допомогою камери можна прочитувати різні товарні штрих-коди EAN. Для цього потрібно встановити спеціальну програму (введіть у пошук маркеті «сканер штрих коду»). По штрих коду можна дізнатися країну-виробника та код підприємства, а також іншу службову інформацію, яка може належати до якоїсь групи товарів.

Звичайний сканер тексту

Є багато програм, які здатні розпізнати текст – достатньо сфотографувати сторінки книги або будь-якої етикетки. Також отримані зображення можна скопіювати в комп’ютер і скористатися професійними програмами розпізнавання тексту, які прискорять процес, якщо вам потрібно розпізнати цілу книгу.

Багато організацій приймають скановані копії документів у певному форматі сканера (фото не підійде). Спеціальні програми дозволять вам емулювати звичайний чорно-білий сканер, достатньо ввести в пошук магазину програм фразу «сканер документів», щоб підібрати програму.

Крім розпізнавання текстів, є різні програми для розпізнавання шрифтів, піктограм та іншого.

Камера допоможе дізнатися те, що ви не знаєте

Наприклад, Google об’єктив розпізнає зроблене фото і спробує розповісти вам про те, що на ньому зображено.

Я не пам’ятав модель своєї посудомийної машини (чомусь на лицьовій частині назви не було) — за допомогою цієї програми зробив фото пральної машини і відразу отримав від Google всю інформацію.

За допомогою цієї програми можна розпізнати практично всі об’єкти, починаючи від квітів/рослин і закінчуючи якимись окремими автомобільними деталями. Дуже зручно! Також можна шукати за допомогою пошуку за зображенням — зробив фото та отримав результати!

Камера допоможе пізнати зірки

Живете у тій місцевості, де вночі добре видно зірки? Існують програми, які підкажуть вам видимі зірки та сузір’я – достатньо навести камеру на небо та почекати кілька секунд!

У продажу є багато різних насадок для камери, за допомогою яких ви можете перетворити свій смартфон на електронний мікроскоп, бінокль і навіть на практично професійний фотоапарат з великим зумом. Є навіть спеціальні насадки для підводної зйомки за прозорої води.

Ну і, звичайно ж, з появою камери в смартфоні не потрібно носити з собою блокнот – списування інформації звідкись залишилося в минулому адже достатньо сфотографувати потрібний текст і зберегти знімок.