Nvidia перенесла вихід відеокарт RTX 5090 та RTX 5080

Близько місяця тому в мережі почали циркулювати чутки про те, що перші відеокарти NVIDIA наступного покоління з’являться на прилавках магазинів у 4 кварталі 2024 року. Однак тепер з’явилися нові дані, що свідчать про бажання NVIDIA відкласти реліз нових GPU до 2025 року. Про це повідомляє тематичний портал Videocardz із посиланням на кілька джерел інформації.

Першим із них стало видання Tweakers. Його автори поспілкувалися з кількома партнерами NVIDIA в рамках виставки Computex 2024 і запитали у них про терміни релізу відеокарт лінійки RTX 5000.

І багато співрозмовників видання стверджують, що нове покоління графічних прискорювачів NVIDIA надійде в продаж не раніше початку 2025 року, а в 4 кварталі 2024 року варто очікувати тільки офіційний анонс цих GPU. Як причини перенесення називають відсутність конкуренції з боку Intel і AMD, які також відклали реліз своїх відеокарт RDNA 4 і ARC Battlemage.

Схожу інформацію повідомив головний редактор порталу Wccftech Хассан Муджтаба. За його словами, приблизно половина опитаних ним партнерів NVIDIA стверджує, що карти GeForce RTX 5000 вийдуть у першому кварталі 2025 року.