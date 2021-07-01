Визначено найкращого в світі смартфон. І це не Xiaomi

Організатори мобільної виставки Mobile World Congress підвели підсумки премії GLOMO 2021 і назвали кращий смартфон цього року. За результатами голосування ним став Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, пише GSM Arena .





У шорт-лист премії GLOMO 2021 також увійшли Apple iPhone 12 Pro Max, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S20 FE 5G і Xiaomi Mi 11 Ultra.

Журі оцінювало можливості і продуктивність девайсів, інновації, рівень продажів, екологічність виробництва, регулярність оновлень, співвідношення ціни і якості, зручність експлуатації і призначений для користувача досвід.