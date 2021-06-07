Глава NASA вирішив сам розібратись з неопізнаними об’єктами над США

Минулого місяця, офіцер американських ВПС Райан Грейвс поділився інформацією про непояснених явищах в небі над Вірджинією. Він стверджував, що регулярно спостерігав під час польотів дивні об’єкти в повітрі. Вони не схожі на традиційні повітряні судна. Однак, він допускає, що стикався з невідомою йому конструкцією безпілотників. Невпізнані літаючі об’єкти фіксувалися із завидною постійністю, починаючи з 2015 року.





Ця новина не могла залишитися без коментарів з боку Федерального авіаційного управління. Але його експерти не можуть дати чітких пояснень описаним фактами. Єдине, на чому впевнено наполягає управління, це те, що незвичайні об’єкти не є інопланетними. Така позиція, позбавлена ​​будь-яких аргументів, навряд чи може влаштовувати кого-небудь. Вона тим більше не може влаштовувати нового керівника американського аерокосмічного агентства.

Не так давно пост глави NASA зайняв Білл Нельсон, в послужному списку якого є чимало славних сторінок. Він відомий тим, що є ветераном польотів в космос і кілька років тому займав пост губернатора штату Флорида. Тепер Нельсон має намір підключити до розслідування можливості NASA, щоб пролити світло на істину. Пан Нельсон не має наміру відкладати початок розслідування у «довгий ящик» – воно почнеться в найближчі тижні.

Сам Нельсон переконаний, що таємничі об’єкти не мають інопланетної природи. Проте важливо встановити, що ж це. Тільки так можна внести ясність. На даний момент у NASA є тільки смутні припущення щодо незрозумілого в небі над Вірджинія-Біч. Описані військовими льотчиками характеристики таємничих об’єктів змушують засумніватися, що має місце оптичний обман. Нельсон твердо вирішив розібратися що ж бачили пілоти!