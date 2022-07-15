Наскільки реальне прослуховування смартфонів простих українців і як убезпечити себе

Тема прослуховування та стеження за користувачами смартфонів у 2022 році стоїть досить гостро. Багато людей будують на цю тему всякі теорії змови і геть-чисто відмовляються від використання смартфонів. Наскільки це реально та як убезпечити себе? Зараз розповімо.





Чи реальне прослуховування?

Так, технічно немає нічого складного в тому, щоб прослуховувати телефон тієї чи іншої людини. Достатньо встановити на його пристрій потрібну програму або використовувати жучок, що прослуховує, що нагадує гаджет з арсеналу Джеймса Бонда.

Інше питання — чи хтось використовуватиме такі прийоми, щоб стежити за вами? Скоріш за все ні. Нікому немає справи до того, чим займається проста людина. Зазвичай під прослуховування потрапляють лише високопосадовці, які ведуть важливі переговори, від яких залежать долі інших людей, вартість акцій тощо. Якщо ви не знаходитесь в їхньому числі, шанс, що хтось захоче вас прослуховувати дуже низький. Проте, якщо ви все одно боїтеся потрапити під прослуховування, читайте далі.

Як убезпечити себе

Ми вже сказали, що прослуховувати телефон можуть або встановивши спеціальний додаток на телефон, або через жучок. Відповідно, щоб мінімізувати шанси того, що вас прослуховують, вам потрібно дотримуватись кількох правил:

Не качати ліві програми. Завантажуйте софт тільки з офіційного магазину та перевірених сайтів. Так ви точно зменшите шанси зловити на телефон якийсь шкідливий софт, через який вас будуть прослуховувати.

Не давайте телефон іншим людям. Погодьтеся, якщо ваш смартфон завжди при вас встановити жучок на нього практично нереально. Зовсім інша річ, якщо він потрапить до рук людини, яка хоче прослуховувати ваші розмови. У такій ситуації йому не важко прикріпити пристрій куди потрібно.