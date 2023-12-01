Xiaomi 14 Ultra отримає одразу 4 50-Мп камери

Компанія Xiaomi тільки недавно представила нові флагманські смартфони Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro, але в мережі вже з’явилася інформація про майбутній Xiaomi 14 Ultra. Інсайдери стверджують, що більш потужний смартфон запропонує систему з чотирьох камер зі швидкою змінною діафрагмою.

За словами інсайдера під ніком Digital Chat Station, Xiaomi 14 Ultra буде оснащений чотирма камерами по 50 Мп кожна. При цьому основний дюймовий сенсор отримає змінну діафрагму f/1,6-f/4,0. Для порівняння в поточному Xiaomi 13 Ultra значення світлосили можна вибрати в діапазоні від f/1,9 до f/4,0. Ширша діафрагма дасть змогу більшій кількості світла проникати в матрицю камери, що в результаті дасть якісніші фотографії та відео в умовах низької освітленості.

Крім того, Xiaomi 14 Ultra зможе похвалитися кількома оптичними зумами 3,2x і 5x. Найімовірніше, Ultra також стане першим у світі смартфоном із новим флагманським сенсором Sony LYT-900, а на додачу виробник додасть можливість перемикання між об’єктивами під час зйомки відео.

Очікується, що Xiaomi представить нову “ультру” в березні 2024 року.