5G інтернет в 2022 році будуть роздавати безпілотники з висоти 18 кілометрів

Безпілотний літальний апарат британської компанії під назвою Stratospheric Platforms повинен здійснити свій перший політ у 2022 році. Зараз складно здивувати людину звичайним БПЛА, які вже давно почали виступати в ролі засобу вивчення місцевості і навіть ведення бойових дій.





Проте зараз йдеться про безпілотника, який забезпечуватиме стратосферний зв’язок для віддалених регіонів. Один такий апарат може покрити зв’язком п’ятого покоління 140 квадратних кілометрів.

Зв’язок без вишок

Розробники з Великобританії вирішили всерйоз зайнятися впровадженням стратосферного стільникового зв’язку з використанням БПЛА. Пристрій на водневому паливі зможе залишатися у повітрі до 9 діб та забезпечувати зв’язком 5G «соту» з діаметром до 140 кілометрів. Звичайно, поки що всі випробування проводилися лише на поверхні, але заявлені характеристики вражають. Якщо прототип успішно пройде всі випробування, розробники планують використовувати ще кілька аналогічних БПЛА для покриття віддалених територій.

Безпілотник був створений за схемою висотного планувальника з оперенням V-подібного хвоста. Така форма дозволяє йому залишатися у вільному польоті протягом 9 діб. При цьому літатиме апарат на висоті понад 18 кілометрів.

Проект отримав назву Stratospheric Platforms, а перший запуск заплановано на 2022 рік. Раніше його вже тестували на висоті приблизно 13 тисяч метрів за допомогою літака Grob G 520 та зв’язку четвертого покоління. Система показала непогані результати, абоненти змогли прив’язатися до стільникового зв’язку та отримувати швидкісний інтернет до 20 Мбайт/с.

Не один такий

У світі існують інші схожі проекти, які можуть виступити в ролі альтернативи стільниковим вишкам. Наприклад, безпілотники від компанії Haps Mobile. Розробники дочірньої компанії SoftBank планують використовувати БПЛА для якісного покриття зв’язком віддалених регіонів.

Проект уже тестували на БПЛА Sunglider. Такі пристрої мають вбудовані сонячні батареї та можуть залишатися у вільному польоті кілька діб без додаткового заряджання. У майбутньому планується випуск автономних апаратів, які зможуть місяцями планувати над поверхнею та роздавати абонентам високошвидкісний інтернет.

Sunglider вже показав непогані результати із загальним часом польоту о 20 годині. Причому у стратосфері БПЛА зміг пробути понад 5 годин. Варто враховувати, що на таких висотах температура повітря може опускатися нижче -70 градусів за Цельсієм, тому всі системи БЛПА покривають спеціальним захистом від холоду.