Названі найкращі відеокарти за співвідношенням ціни та продуктивності

Колеги з популярного Youtube-каналу Hardware Unboxed провели дослідження актуальних відеокарт та склали рейтинг найкращих за співвідношенням ціни та продуктивності.





Усього було протестовано сімнадцять графічних адаптерів з лінійок AMD RDNA 2 та NVIDIA Ampere. Їх перевіряли на таких іграх, як Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Dying Light 2: Stay Human, Hitman 3 та Shadow of the Tomb Raider. У роздільній здатності Full HD найбільш вигідною відеокартою стала Radeon RX 6600, один кадр за секунду якої обійдеться покупцеві в 2,98 долара.

У розширенні 1440р перемогла вона ж, але з ціною вже 4,39 долара за fps. У роздільній здатності 4K Ultra HD 3840 x 2160 пікселів, формально, теж перемогла RX 6600 з показником 7,92 долара за кадр. Але експерти пропонують віддати перевагу RX 6700 XT або RTX 3060 Ti, які, нехай і коштують трохи дорожче в перерахунку на кадр, зате видають куди більш високий фреймрейт.