США скасували мита на техніку з Китаю заднім числом

США тимчасово звільнили від нових імпортних мит смартфони, комп’ютери та іншу електроніку, імпортовану з Китаю. Це рішення знижує ризики різкого зростання цін на споживчу техніку і дає змогу великим виробникам, включно з Apple, скоротити витрати.

Служба митного та прикордонного контролю США опублікувала список із 20 категорій продукції, що потрапили під винятки. До нього увійшли комп’ютери, ноутбуки, дискові накопичувачі, напівпровідники, чипи пам’яті та плоскі панелі дисплеїв. Рішення поширюється заднім числом з 5 квітня.

Скасовано також додаткові 10-відсоткові базові мита на техніку з країн, окрім Китаю, включно з напівпровідниками з Тайваню і смартфонами, зібраними в Індії. За оцінками аналітиків, без скасування мит ціна на флагманський смартфон Apple могла б зрости до $2300.

На тлі нових торговельних обмежень виробники прискорюють перенесення збірки в США. Apple вже перевезла близько 1,5 млн смартфонів з Індії, щоб уникнути підвищення вартості поставок.

За даними Бюро перепису населення США, 2024 року смартфони стали найбільшою статтею імпорту з Китаю – $41,7 млрд, за ними йшли ноутбуки – $33,1 млрд.