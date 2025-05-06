GTA 6 може не вийти в травні наступного року: дослідження

Перенесення Grand Theft Auto 6 з осені 2025 року на травень 2026-го сильно засмутило фанатів. Однак геймери вважають, що в майбутньому розробники зроблять як мінімум ще одне перенесення.

Користувач Reddit з ніком Nonesuch1221 опублікував графік, який показує, як складалися справи з минулими іграми Rockstar Games. Видно, що GTA 6 вибивається із загальної картини.

GTA 5 і Red Dead Redemption 2 теж переносили, але по ходу розробки фанатів радували контентом: трейлерами і скріншотами. У випадку з новою GTA нічого такого немає. Анонсуюче відео, яке з’явилося в грудні 2023 року — це досі єдиний офіційний матеріал по грі.

У зв’язку з цим гравці припускають, що GTA 6 далека від завершення і може не вийти 26 травня 2026 року.

«Ця штука дико відстає від графіка. Якщо вони не випустять скріншоти або будь-яку інформацію цього літа, то точно буде ще один перенос», — пише один з користувачів.

Раніше глава Take-Two Штраус Зельник повідомив, що повноцінна рекламна кампанія GTA 6 почнеться незадовго до релізу. Не виключено, що нову гру вирішили просувати за іншою стратегією, ніж GTA 5 і RDR 2. Тому і свіжих матеріалів розробники поки не публікують.