В Росії вирішили робити туалетний папір з каміння

Російський економіст Олексій Єлсуков виступив із несподіваною ідеєю налагодити в рф виробництво кам’яного туалетного паперу. Так, так, ви все почули правильно, туалетного паперу з каменю. Мова йде про вапняк. Щоб його пом’якшити буде додатково використовуватись який полімер.







За словами Єлсукова подібний кам’яний також планують випускати в Узбекистані та Туреччині.

«Запаси вапняку в Росії вважаються невичерпними. Такий папір не доведеться відбілювати, він більш стійкий до пошкоджень, у тому числі до вологи. Його можна використовувати для всіх видів друку. До того ж він екологічний та біорозкладний» — зазначив автор незвичайної ініціативи.