Революція у водопостачанні: вчені навчилися отримувати питну воду з повітря навіть у Долині Смерті

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили технологію отримання питної води з повітря, яка працює навіть у найпосушливіших регіонах планети.

Робота опублікована в журналі Nature Water.

Новий пристрій являє собою високотехнологічну версію добре знайомої «бульбашкової плівки», укладеної між двома скляними панелями. Принцип роботи заснований на природному циклі: вночі гідрогель поглинає водяну пару з повітря, а вдень вода конденсується на охолодженому спеціальним покриттям склі і стікає по системі трубок у водозбірник.

Пухирчаста плівка значно збільшує площу поверхні матеріалу і поглинає більше водяної пари, ніж плоска.

Пристрій успішно пройшов тижневі випробування в Долині Смерті – найспекотнішому місці на Землі і найпосушливішому регіоні Північної Америки. Навіть в цих екстремальних умовах система виробляла приблизно дві третини склянки води на добу. У більш вологих регіонах продуктивність буде значно вищою.

Дослідники вирішили і проблему якості води. У попередніх розробках літієві солі, що додавалися для поліпшення поглинання вологи, потрапляли в зібрану воду, роблячи її небезпечною. Нова конструкція включає стабілізатор – гліцерин, який знижує витік солей до стандартів безпеки питної води.

Вчені відзначають, що одна панель не може забезпечити водою ціле домогосподарство, але пристрої компактні і можуть встановлюватися масивами. Вчені оцінюють, що вісім панелей розміром 1×2 метри зможуть забезпечити питною водою сім’ю в регіонах з обмеженим доступом до чистої води. Пристрій не потребує електрики і може окупитися менш ніж за місяць у порівнянні з купівлею бутильованої води.

Технологія відкриває перспективи для вирішення глобальної проблеми доступу до чистої питної води в посушливих і віддалених регіонах.