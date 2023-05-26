На Маска посипався шквал критики через дозвіл на вживляння чіпів у мозок

Користувачі мережі розкритикували заяву стартапу Neuralink Ілона Маска про отримання дозволу на перші випробування чіпів на людях. Як повідомляє Business Insider , бізнесмена підозрюють у злих намірах через план вживляти чіпи в мозок.

«Не всі були в захваті від схвалення випробувань для Neuralink, люди переважно реагують таким чином, що виступають різко проти використання технології та її вживлення в мозок», — йдеться у статті.

Один із користувачів вказав на те, що учасники випробувань «мавпами», оскільки невідомо, як людський організм сприйме сторонній предмет в області черепа.

При цьому негативні коментарі переважно були спрямовані на Маска, а не на Neuralink. За версією користувачів, у діях Маска помітний почерк лиходія, який хоче таким чином контролювати людей.

Критики вважають, що плани Neuralink щодо використання імплантатів для допомоги паралізованим людям – привід для вживлення чіпа з метою контролю. “Якщо ви дійсно думаєте, що він збирається використовувати це для допомоги людям, то ви помиляєтеся”, – написав один із користувачів Twitter. «Не відчуваю ніякої довіри чи віри в Маска чи щось, із чим він якось пов’язаний», — констатував інший користувач.

У ніч на 26 травня компанія Neuralink повідомила , що отримала дозвіл регулятора для клінічних випробувань на людях. Інформація про набір учасників клінічних випробувань буде оголошена найближчим часом.