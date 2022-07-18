На Марсі виявили “спагетті”

NASA отримало нові фотографії відправлені марсоходом Perseverance. На одному зі знімків виявили дивний та загадковий об’єкт.





На отриманій фотографії можна побачити щось схоже на локшину чи спагетті. Це схоже на щось чужорідне для Марса. Дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA пояснили, що може бути це фрагмент сміття від Perseverance.

Достеменно сказати, що знаходиться на фото, представники NASA не змогли. Також наголошується, що це схоже на шматок теплової ковдри, який приніс на поверхню планети сам зонд. Ось який коментар дали вчені:

Зрештою ми майже впевнені, що на Марсі немає спагетті-ресторанів. Ми вважаємо, що це, як і попередня аналогічна знахідка ровера Perseverance, частина сміття, яке утворилося у процесі посадки марсоходу.

Наразі Perseverance збирає зразки із кратера Джезеро. Дослідники вважають, що в ньому знаходиться давня річка, з якої можна отримати цінні матеріали. Вони допоможуть дізнатися більше про наявність мікробного життя на Марсі.