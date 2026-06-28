Вчені знайшли «паразита паразитів»: він атакує навіть знаменитий гриб-зомбі

У тропічних лісах Борнео вчені виявили новий вид гриба, який поводиться незвично навіть за мірками дикої природи. Він не просто паразитує на комахах чи рослинах, а живиться іншим паразитом — грибом, який уже захопив тіло мурахи.

Новий вид отримав назву Pleurocordyceps cornusynnemata. Його знайшли дослідники з Universiti Malaysia Sabah під час робіт у заповідній долині Данум у малайзійській частині острова Борнео. Відкриття вже описали в науковому журналі Phytotaxa.

Особливість знахідки в тому, що гриб не атакує мураху напряму. Його ціллю стає інший гриб — Ophiocordyceps, більш відомий як «гриб-зомбі». Саме він прославився здатністю заражати комах і впливати на їхню поведінку.

Як працює гриб-зомбі

Гриби роду Ophiocordyceps давно привертають увагу біологів. Вони заражають комах, зокрема мурах, після чого змінюють їхню поведінку. Інфікована комаха підіймається на зручне для гриба місце, де згодом гине. Після цього з її тіла виростає плодове тіло гриба, яке поширює спори й заражає нових жертв.

Pleurocordyceps cornusynnemata

Саме через цей механізм Ophiocordyceps часто називають «грибом-зомбі». Він не перетворює комаху на зомбі буквально, але фактично використовує її тіло як інструмент для власного розмноження.

Однак нова знахідка показала, що навіть у такого паразита є власний ворог. Pleurocordyceps cornusynnemata проникає в тканини гриба-зомбі та використовує їх як джерело поживних речовин. Тобто виникає складний ланцюг: гриб паразитує на грибі, який перед цим паразитував на мурасі.

Такі організми називають гіперпаразитами. Вони відомі науці, однак новий вид вирізняється незвичайною будовою. Pleurocordyceps cornusynnemata має характерні структури, схожі на роги. Саме ця особливість і дала назву новому виду.

Чому це відкриття важливе

На перший погляд, відкриття може здатися лише біологічною дивиною. Насправді ж воно показує, наскільки складними є екосистеми тропічних лісів. Навіть добре відомі паразитичні гриби можуть бути частиною ще глибших і майже не досліджених взаємозв’язків.

Під час тих самих експедицій науковці також виявили новий вид гриба, який уражає павуків. Він поширює спори всередині організму господаря й зрештою призводить до його загибелі.

Такі відкриття важливі не лише для розуміння природи. Багато грибів виробляють унікальні хімічні сполуки, які в майбутньому можуть стати основою для нових антибактеріальних або протигрибкових препаратів. Крім того, деякі паразитичні гриби потенційно можуть використовуватися як природний спосіб контролю шкідників у сільському господарстві.

Поки що йдеться про фундаментальне наукове відкриття, а не про готову практичну технологію. Але воно ще раз нагадує: тропічні ліси залишаються одним із найменш вивчених джерел біорізноманіття на планеті, і навіть у добре знайомих природних процесах можуть ховатися несподівані рівні складності.