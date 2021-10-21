Вчені розповіли, як розпізнати в людині психопата

Психологи виділили основні риси, які можуть говорити про відхилення у вашого партнера.





На перших етапах відносин чоловік може намагатися видавати себе за того, ким не є, намагатися справити враження і виглядати краще. Часом, за романтичним образом може ховатися справжній домашній тиран і психопат. Психологи виділили виразні риси, які можуть видати неврівноважену особистість, і порадила триматися від таких партнерів подалі.

Напади агресії

Один з найбільш очевидних і частих факторів – це спалахи неконтрольованої агресії. Вона може проявлятися до тих, хто свідомо слабкіше. Напади агресії ходять рука об руку з домашнім насильством, а для психопата нічого не варто вдарити навіть власну дитину .

Холодність

Така поведінка пов’язана з тим, що психопати позбавлені емпатії до оточуючих. Вони не здатні співпереживати, хвилюватися і піклуватися про близьких , а також абсолютно не відчувають почуття провини.

Залежності

Такі чоловіки частіше за інших схильні до шкідливих звичок. Нерідко вони страждають алкоголізмом, наркоманією, ігроманію і іншими залежностями, які лише погіршать вже існуючі проблеми в шлюбі з ним.

Підвищена дратівливість

У разі, якщо що-небудь йде не за його планом, такий чоловік впадає в лють. Його роздратування може викликати будь-яка дрібниця, наприклад, погано вимитий посуд або брудне підвіконня, яке ви не встигли протерти. Це справжній домашній тиран.

Життя за чужий рахунок

Такі чоловіки схильні паразитувати на оточуючих їх людях. Зазвичай це виправдовується «довгим пошуком роботи » або навіть «пошуком себе». При цьому годуватися за рахунок мами або дружини на протязі довгого часу у подібних типів особистості не вважається непристойним.