Піраміду Хеопса просканують космічними променями, щоб зрозуміти, що вона приховує

У період з 2015 до 2017 року в рамках проекту Scan Pyramids було проведено кілька сканувань піраміди Хеопса, під час яких аналізувалися мюони (космічні частки) для вивчення її внутрішньої структури.





Мюони – це негативно заряджені елементарні частинки, що утворюються, коли космічні промені стикаються з атомами в атмосфері Землі.

Справа в тому, що мюони по-різному взаємодіють із різними матеріалами, завдяки чому фахівці, використовуючи надчутливі детектори, можуть буквально побачити структуру піраміди.

У результаті фахівці виявили пару порожнеч

Найбільша, довжиною близько 30 метрів і шириною близько 6-ти, розташована прямо над великою галереєю — проходом, що веде до гробниці фараона Хуфу (Хеопса).

Археологи не впевнені щодо того, що можуть приховувати виявлені порожнечі. Вони поки що навіть не можуть сказати, чи є кожна з них єдиною площею або декількома дрібнішими приміщеннями. Сьогодні найсміливіша версія ( навіть, мабуть, на межі фантастики ) говорить, що велика порожнеча – це прихована похоронна камера Хуфу. Найімовірніший сценарій каже, що це якась будівельна порожнеча, необхідна з технічного погляду для зведення піраміди. Саме для з’ясування цього потрібно ще більш точне сканування.

«Ми плануємо встановити систему телескопів, чутливість якої більш ніж у 100 разів перевищує чутливість обладнання, яке нещодавно використовувалося у Гізі. Оскільки детектори дуже великі, їх не можна розмістити всередині піраміди, тому наш підхід полягає в тому, щоб розмістити їх зовні та перемістити вздовж основи. Таким чином ми можемо збирати мюони з усіх боків, щоб створити необхідний набір даних».

Про це фахівці написалиу своїй роботі , розміщеній на сайті препринтів arXiv. Насамперед, необхідно дочекатися реакції їхніх колег із незалежних груп.

Дослідники відзначили, що детектори настільки чутливі, що можуть навіть виявити наявність артефактів усередині порожнин. Якщо ” хоч би кілька кубометрів заповнені матеріалом (таким як кераміка, метали, камінь або дерево), ми зможемо відрізнити це від повітря “.

Більше того, незважаючи на те, що дослідники вже отримали схвалення Міністерства туризму та старожитностей Єгипту на проведення сканування, їм ще треба буде знайти кошти на створення обладнання та розміщення його поряд із Великою пірамідою. На їхню думку, щойно кошти будуть, на розробку та розміщення обладнання піде близько двох років.

Але це ще не все

Як тільки обладнання буде розгорнуто, вчені отримають попередні результати лише приблизно через рік, а на те, щоб зібрати достатньо даних для повноцінного аналізу, піде від двох до трьох років.

В даний час у групи достатньо коштів лише для проведення моделювання та розробки деяких прототипів, сказав один із учасників проекту.

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